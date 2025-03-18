Мила малеча: Румер Вілліс помітили на вулиці з маленькою донькою — який має вигляд онучка Демі Мур

Дівчинка поки що єдина онучка відомої голлівудської акторки Демі Мур.
36-річна Румер Вілліс — старша з трьох дочок Демі Мур та Брюса Вілліса — потрапила під приціл папараці у Каліфорнії. Її заскочили на вулиці, коли вона вийшла з машини та йшла з донькою на руках.
Фото було зроблено після дитячого свята. Того дня Румер була одягнена в гламурний комбінезон з дуже глибоким декольте, який поєднала з чорним жакетом і туфлями зі стразами. Її дочка Луетта була в рожевій сукні з рюшами.
Нагадаємо, що від 2020 до 2024 рік Вілліс була одружена зі співаком Дереком Річардом Томасом. Їхня донька Луетта Айслі Томас народилася 18 квітня 2023 року.
У Instagram Румер часто показує дочку.
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