Мільярдер Джефф Безос та Лорен Санчес одружилися: наречена показала фото розкішної сукні

Лорен Санчес / фото: instagram.com/laurensanchezbezos

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Захід пари став найбільш обговорюваним весіллям року і зібрав під одним дахом близько 200 знаменитостей та інших багатих особистостей.

Головною сукнею, в якій Лорен пішла до вывтаря, вона обрала біле вбрання від Dolce & Gabbana. Це було вбрання з італійського мережива, з довгими рукавами, високою горловиною, спідницею-«русалкою». Спереду сукню прикрашали милі та елегантні ґудзики, яких на вбранні було 180 і вони обтягнуті вручну шовковим шифоном.

Джефф Безос та Лорен Санчес / фото: instagram.com/laurensanchezbezos

Під час вибору вбрання Лорен відійшла від сучасного силуету, якому вона зазвичай віддає перевагу для червоних доріжок, її натхненням була мереживна сукня з високим коміром, яку Софі Лорен носила у фільмі 1958 року «Плавучий дім».

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Лорен Санчас / фото: instagram.com/laurensanchezbezos

Також наречена одягла до вбрання довгу пишну фату, діамантові сережки і, звичайно ж, свою розкішну діамантову заручальну каблучку.

Лорен Санчес / фото: instagram.com/laurensanchezbezos

Лорен Санчес / фото: instagram.com/laurensanchezbezos

Весілля у Венеції — неофіційне. Пара офіційно зареєструвала шлюб ще в США, попередньо підписавши шлюбний договір.