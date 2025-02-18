Мілла Йовович у вбранні від українських брендів знялася для глянцю

49-річна акторка Мілла Йовович стала головною зіркою березневого випуску журналу Vogue Czechoslovakia. На глянцевій обкладинці вона з'явилася в красивому образі. Зірка позувала в асиметричній персиковій сукні від українського бренду Lever Couture. Для фотосесії їй зробили коротку стрижку з нерівним зрізом – хоча, найімовірніше, це перука – і макіяж із акцентом на помаді винного відтінку.

instagram.com/vogueczechoslovakia

Стилісти підібрали для Мілли й інші цікаві луки, серед яких був і образ у цікавому пальті від ще одного українського бренду LITKOVSKA, його вона поєднувала з металізованим корсетом.

instagram.com/vogueczechoslovakia

Зазначимо, акторка народилася у Києві, 1975 року. Її мати Галина Логінова була актрисою, а отець Богич Йовович – лікарем сербського походження. Коли Міллі було 5 років, її сім'я емігрувала – спочатку до Лондона, потім до США. Вона виросла в Лос-Анджелесі, де розпочала кар'єру моделі, а пізніше стала відомою акторкою завдяки фільмам "П'ятий елемент" та "Обитель зла".

instagram.com/vogueczechoslovakia

instagram.com/vogueczechoslovakia

В інтерв'ю для журналу Йовович розповідає про свою ранню кар'єру, про те, що надихає її як жінку і матір сьогодні, і про свої переконання, які можуть допомогти створити найкращий світ: "Бути красивою нічого не означає, якщо я не можу підкріпити це інтелектом та наполегливою працею".

instagram.com/vogueczechoslovakia

instagram.com/vogueczechoslovakia

instagram.com/vogueczechoslovakia

Раніше, нагадаємо, Мілла Йовович з'явилася на заході бренду Prada.

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