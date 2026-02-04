Мілла Йовович привітала доньку з 6-річчям і показала її кумедні фото

Мілла Йовович / © Associated Press

Реклама

50-річна актриса Мілла Йовович, широко відома всім за фільмами «П’ятий елемент» і «Оселя зла», поділилася у своєму Instagram кумедними фото своєї молодшої доньки Ошин. Як виявилося, 2 лютого дівчинці виповнилося 6 років.

Дочка Мілли Йовович

Дочка Мілли Йовович

На знімках Ошин позує в рожевій плюшевій піжамі з вухами. «Вітаємо нашу молодшу доньку Ошин з 6-м днем народження! Наша діамантова дівчинка, сяюча та незламна! Любляча, але сильна, розумна, але скромна, весела, але така, що також уміє ставити правильні запитання, які призводять до безлічі різних відповідей про цей божевільний блиск життя, що нам дано. Ошин — справжній подарунок, наша "веселкова" дитина, та, на яку ніхто не чекав, і до цього часу ми ніколи не знаємо, чого очікувати! Вона добра до інших, захищає та піклується про своїх друзів у школі, вона справжня дива, змінює костюми як мінімум три рази на день, і давайте навіть не будемо говорити про її улюблені рожеві ковбойські чоботи з паєтками! Ми дуже любимо тебе, Ошине, і так вдячні, що ти вирішила приєднатися до нашої родини, з якої галактики ти прийшла! Продовжуй зростати, ставити запитання, падати, робити помилки і розуміти, що деякі з цих помилок можуть призвести тебе до найбільших відкриттів у твоєму житті! Ми любимо тебе!» — написала Мілла під фото.

Зазначимо, Мілла Йовович — мама трьох доньок, яких вона народила в шлюбі з режисером Полом Андерсоном. Старша з них — 18-річна Евер — схоже, пішла по маминих стопах і вже робить перші кроки в модельній і кінокар’єрі.

Реклама

Дочки Мілли Йовович

Мілла Йовович із доньками

Дочки Мілли Йовович

Раніше, нагадаємо, Мілла Йовович вийшла у світ у дивному вбранні. Акторка з’явилася на сцені під час церемонії вручення премії The Game Awards 2025 у Лос-Анджелесі в образі, який привернув до себе увагу.