Мілла Йовович привітала доньку з днем народження оригінальною листівкою в стилістиці «Сутінків»

Мілла Йовович / © Getty Images

50-річна акторка Мілла Йовович, широко відома всім за фільмами «П’ятий елемент» і «Обитель зла», показала у своєму Instagram, як привітала свою середню доньку Дешилл з 11-річчям. Вона показала нове фото дівчинки і листівку, яку зробила власноруч.

Дешилл — донька Мілли Йовович

«З 11-річчям, найбільше серце в нашій сім’ї, наша мила й енергійна Дешилл! Нам так пощастило, що в нас є твій сміх, твої обійми, твої посмішки, твоя прекрасна душа, яка бачить найкраще в кожному та завжди бореться за те, аби відшукати бодай найменший проблиск світла. І ти сама це світло, тож воно є, хай би хто казав протилежне. Спасибі, Деш, за те, що ти маєш завжди таке величезне серце для всіх нас. За любов та турботу, які ти даруєш усім, хто цього потребує. Ми тебе цінуємо. Ми тебе кохаємо. Ти — центр нашого життя. Середня дитина. Той, хто так міцно обіймає всіх нас. Цього року (як ви бачите) тема дня народження — „Сутінки“, і я рада сказати, що моя листівка вийшла вдалою. Хоча я ще довго знаходитиму блискітки всюди», — написала Мілла.

Акторка зробила колаж із фотографій персонажів саги «Сутінки», прихильницею якої, судячи з усього, є її донька, і портрета самої Дешилл, волосся якої вона прикрасила глітером. Вийшло цікаво.

Мілла Йовович зробила для доньки листівку

Зазначимо, Мілла Йовович — мама трьох доньок, яких вона народила в шлюбі з режисером Полом Андерсоном. Старша з них — 18-річна Евер — схоже, пішла по маминих стопах і вже робить перші кроки в модельній і кінокар’єрі.