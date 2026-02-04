Мілла Йовович відвідала світський захід з чоловіком та старшою донькою-копією

Мілла Йовович з донькою / © Associated Press

Голлівудська акторка Мілла Йовович, яка народилася в Києві, відвідала прем’єру фільму «Дракула», але не сама, а з донькою та чоловіком. Родина, хоч і не у повному складі, адже молодших дітей пара залишила вдома, вийшла на червону доріжку у Лос-Анджелесі.

Мілла одягла на захід мініспідницю з чорного деніму та об’ємну куртку з темно-синього. Образ зірка також доповнила топом кремового кольору, колготками та кольє на шиї з великої кількості ланцюжків. Її образ доповнили туфлі і червона сумка.

Мілла Йовович з чоловіком / © Associated Press

18-річна Евер обрала смугасту мінісукню Dior, яку одягла у поєднанні з трендовими чоботами з м’якої шкіри. Волосся дівчина розпустила і зробила дуже легкий макіяж.

Мілла Йовович з донькою / © Associated Press

Нагадаємо, що також нещодавно голлівудська акторка з’явилася на сцені під час церемонії вручення премії The Game Awards 2025 у Лос-Анджелесі. Однак одягла вона тоді не вечірню сукню, а доволі дивний лук — вийшла на сцену у чорній сорочці та блакитних широких штанах із тонкого деніму, які заправила у високі червоні замшеві чоботи.