Міллі Йовович — 47: згадуємо найяскравіші фільми акторки, які варто переглянути

Сьогодні, 17 грудня, свій день народження святкує одна з найкрасивіших акторок Голлівуду, та ще й з українським корінням — Мілла Йовович. Свою кар'єру вона розпочала 9-річному віці як модель, а в 13 вже знімалася в рекламі й кіно.

За свою багаторічну роботу акторкою вона зіграла в кіно величезну кількість ролей і втілила образи як романтичних героїнь, так і справжніх бойових солдаток. У день народження зірки ми вирішили згадати п'ять найзнаменитіших фільмів із нею, які варто переглянути.

"П'ятий елемент"

Фільм Люка Бессона, який став справжньою класикою і, звісно ж, приніс молодій Міллі світову славу.

Ця фантастична картина розповідає історію про те, як нью-йоркський таксист Корбен Даллас повинен врятувати людство. Для цього йому слід зібрати чотири елементи — землю, воду, повітря, вогонь, додавши до них загадковий п'ятий елемент, роль якого й дісталася Мілі Йовович.

"Повернення в блакитну лагуну"

Цей фільм став продовженням картини "Блакитна лагуна" 1980 року, але тільки зіграли в ньому абсолютно нові герої. Одна з ключових ролей дісталася 15-річній Міллі Йовович.

У кінострічці розповідається історія молодих людей, які опинилися у восьмирічному віці на безлюдному острові. На острові вони виросли і полюбили один одного. Але одного разу біля їхнього Едему кидає якір корабель і вони вперше знайомляться зі світом і спокусами, яких раніше не зустрічали.

"Жанна Д'Арк"

Це ще одна картина французького режисера Люка Бессона. Історична драма оповідає історію про хоробру 19-річну Жанну Д'Арк — національну героїню Франції, яка після спалення її села і вбивства сестри їде в Шинон до дофіна Карла проситися в армію.

В результаті дівчина отримує нечисленну армію і їй вдається протягом декількох днів зупинити 6-місячну облогу англійців. Беручи кілька перемог, Жанна впевнена, що зовсім скоро Франція стане тією вільною державою, про яку вона так мріє.

"Оселя зла"

Це фантастичний фільм, який є кіноадаптацією однойменної японської комп'ютерної гри. Мілла зіграла у фільмі, звісно ж, головну роль — дівчини на ім'я Еліс.

Історія оповідає про небезпечний вірус, який вирвався назовні з секретної підземної лабораторії. Тисячі вчених заразилися, перетворилися на зомбі і намагаються вбивати людей. Тому військові посилають у секретний комплекс групу спецназу, до якої приєднуються Еліс і поліцейський Метт. У них є лише три години, щоби знищити вірус до того, як він пошириться.

"Ультрафіолет"

Черговий захопливий фантастичний бойовик, в якому показано кінець XXI століття. Після аварії в біотехнологічній лабораторії половина людей заразилася небезпечним вірусом і перетворилася на гемофагів — напівлюдей-напіввампірів. І зараз на Землі триває війна між цими двома видами.

І бонус для тих, хто дочитав. Мілла — непогана співачка, і в її відеоархіві зберігається виступ у Cactus Cafе 1994 року. Юна Йовович дуже емоційно співає українську народну пісню "Ой у гаю при Дунаю".

Читайте також: