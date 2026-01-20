- Дата публікації
- Шоу-бізнес
- 360
- 1 хв
Мілу Куніс у простому повсякденному образі сфотографували папараці в Беверлі-Гіллз
Голлівудська акторка, яка родом з України – Міла Куніс – веде звичайнісінький спосіб життя і іноді її фотографують папараці.
На цих фото, які зробили репортери вчора в Беверлі-Гіллз, Куніс прямувала до свого автомобіля та сідала за кермо. Це був звичайнісінький день з її життя і вирушаючи у справах у місто знаменитість одягла просту сорочку білого кольору в тонку блакитну смужку, окуляри від сонця та розпустила волосся. На ній також були широкі джинси та кросівки.
Зачіска Куніс мала трохи скуйовджений вигляд, очевидно мама двох дітей не надто переживала за своє укладання, адже у жінок іноді буває так багато справ і обов'язків, що просто можна забути помити голову. Міла не забула, але збирати довге волосся у хвіст чи пучок не стала.
А нещодавно Міла та її чоловік Ештон Кутчер відвідали церемонію «Золотий глобус». Куніс тоді мала розкішний вигляд і була в сукні від Carolina Herrera з колекції весна-літо 2026 без бретельок, а її довге волосся було зачесане назад і спадало легкими хвилями.