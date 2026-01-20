ТСН у соціальних мережах

Мілу Куніс у простому повсякденному образі сфотографували папараці в Беверлі-Гіллз

Голлівудська акторка, яка родом з України – Міла Куніс – веде звичайнісінький спосіб життя і іноді її фотографують папараці.

Міла Куніс

Міла Куніс / © Getty Images

На цих фото, які зробили репортери вчора в Беверлі-Гіллз, Куніс прямувала до свого автомобіля та сідала за кермо. Це був звичайнісінький день з її життя і вирушаючи у справах у місто знаменитість одягла просту сорочку білого кольору в тонку блакитну смужку, окуляри від сонця та розпустила волосся. На ній також були широкі джинси та кросівки.

Міла Куніс / © Getty Images

Міла Куніс / © Getty Images

Зачіска Куніс мала трохи скуйовджений вигляд, очевидно мама двох дітей не надто переживала за своє укладання, адже у жінок іноді буває так багато справ і обов'язків, що просто можна забути помити голову. Міла не забула, але збирати довге волосся у хвіст чи пучок не стала.

Міла Куніс / © Getty Images

Міла Куніс / © Getty Images

А нещодавно Міла та її чоловік Ештон Кутчер відвідали церемонію «Золотий глобус». Куніс тоді мала розкішний вигляд і була в сукні від Carolina Herrera з колекції весна-літо 2026 без бретельок, а її довге волосся було зачесане назад і спадало легкими хвилями.

Ештон Кутчер та Міла Куніс / © Associated Press

Ештон Кутчер та Міла Куніс / © Associated Press

