Мільйони доларів і світова слава: як All I Want For Christmas Is You зробила з Мераї Кері королеву Різдва

Це одна з найзнаменитіших і найпродаваніших пісень про Різдво, яка дарує атмосферу свята протягом уже багатьох років.

Починаючи від листопада в усіх кав'ярнях та торгових центрах лунає головна композиція різдвяних свят - пісня Мераї Кері All I Want For Christmas Is You. Вона була написала 1994 року й увійшла до першого різдвяного альбому Merry Christmas як сингл, ставши однією з найбільш продаваних пісень за всю історію музики. Понад те, саме ця пісня зробила з Мераї королеву Різдва.

Її пісня стала буквально новою класикою, а ми розповімо, як це сталося.

На початку 1990-х молода Мерая Кері була справжньою суперзіркою, адже на момент 1993 року випустила вже три успішних альбоми. Тому у неї і її тодішнього чоловіка Томмі Моттола, який також був і її продюсером, почали народжуватися нові ідеї з просування імені Мераї і зміцнення її статусу попзірки.

Так разом із композитором Волтером Афанасьєфф і за наполяганням Моттоли дівчина починає роботу над своїм першим різдвяним альбомом. Але спочатку ця ідея була сприйнята командою вельми скептично. Руч у тім, що подібні святкові альбоми молоді артисти часто не випускали на піку популярності, в музичному світі такі релізи робилися вже наприкінці кар'єри музиканта. Але рішення було прийнято і робота почалася.

Оскільки пісні записувалися влітку, для створення відповідної атмосфери і потрібного настрою Мерая вирішує прикрасити студію і будинок різдвяним декором. Також допомогло й те, що Різдво було улюбленим святом артистки.

"Я мріяла, щоб вона стала класичною різдвяною піснею", - зізналася якось співачка.

Мерайя Кері, 1994 рік / Getty Images

До альбом Merry Christmas увійшли як авторські композиції Кері, так і кавери знаменитих різдвяних пісень різних років. All I Want For Christmas Is You була першим синглом і просто підірвала радіостанції, ставши головним хітом співачки. Сам альбом посів 3-тє місце в чарті Billboard 200. Надалі протягом багатьох років в передріздвяні дні пісня регулярно займає лідируючі позиції в чартах багатьох країн.

Мелодія у пісні досить проста і придумалася досить швидко, але ось над текстом Мерая працювала кілька тижнів. Спочатку у неї була заготовка I do not want a lot for Christmas, і від неї вона відштовхувалася, вигадуючи решту тексту. Дівчина регулярно телефонувала Волтеру Афанасьєфф для обговорення слів.

Слова пісні досить прості, але саме це і зробило її хітом. У ній немає релігійного підтексту, вона проста, весела, швидка і головна її тема - кохання. В одному з інтерв'ю співачка зізналася, що коли писала текст, то згадувала своє дитинство, яке було не надто благонадійним, і мріяла про справжнє свято.

"Я завжди так сильно любила Різдво все своє життя, але я росла, не маючи багато грошей і не маючи можливості відсвяткувати його, як інші діти. Я хотіла, щоб Різдво було ідеальним, але з безлічі різних причин воно не завжди виходило хорошим через мою неблагонадійну сім'ю. Тому я думаю, що коли писала текст, то просто вклала в нього краплю туги за цим прекрасним моментом", - розповідала співачка.

Пізніше у своїх мемуарах Кері пояснила, що намагалася написати пісню про веселу дівчину, щоб підняти собі настрій. Адже її шлюб на той момент був справжнім жахіттям. Вона була буквально замкнена в золотій клітці будинку чоловіка і постійно перебувала під наглядом охоронців і камер. Покинути будинок вона одна не могла. Ця ситуація дуже тиснула на неї. Тому Кері звернулася до своїх пісень як до засобу втечі від реальності.

Мерайя Кері та Томмі Моттола / Getty Images

У 2018-2020 роках трек стрімко знову почав набирати обертів популярності. Пов'язано це було з розвитком різних онлайн-сервісів для прослуховування музики. Так 2018 року All I Want For Christmas Is You вперше очолила Billboard Hot 100 побивши, таким чином, кілька рекордів, зокрема й найтриваліший шлях до першого місця. У 2019-му вона також вперше очолила чарти Великобританії. А 2020 року All I Want for Christmas Is You посіла перше місце в Billboard Hot 100 і Billboard Global 200.

Щорічно ця пісня приносить Мераї Кері мільйони доларів. А ось із 1994 року дохід співачки на ній становить близько 60 мільйонів. Але Кері не зупиняється на досягнутому і щороку займається просуванням свого треку: записує пісні з популярними виконавцями, виступає з різдвяними шоу, співає її в прямих ефірах і навіть виконала її на Carpool Karaoked з Джеймсом Корденом. А ось минулого року співачка влаштувала трансляцію свого різдвяного шоу на Apple TV.

Та говорячи про All I Want For Christmas Is You не можна не згадати і кліпи, які виходили. Найпершим було відео зняте у снігу на 8-мм кіноплівку. У ролі оператора й режисера виступила сама співачка. У цьому ролику вона зовсім юна, танцює і дуркує з Сантою, якого, до речі, зіграв її перший чоловік Моттола.

Друге чорно-біле відео було створене під враженням від творчості дівочої гурту 1960-х The Ronettes.

Наприкінці 2019 року Мерая Кері випустила новий відеокліп, у якому був не лише абсолютно новий сюжет, а й знялися її діти.

