Міні, корсети та мереживо: ефектна Сабріна Карпентер знялася для глянцю

25-річна американська співачка, володарка премії "Греммі" – Сабріна Карпентер – стала головною зіркою березневого номера Vogue. На обкладинці глянцю вона з'явилася у ніжно-блакитній корсетній сукні від Dolce&Gabbana, яку доповнила прикрасами Tiffany&Co.

instagram.com/voguemagazine

Для цієї фотосесії авторства відомого фешн-фотографа Стівена Мейзела стилісти та візажисти створили для неї образ з пишною білою перукою з локонами та макіяжем з акцентом на очі та губи. Думки шанувальників і читачів розділилися: одні впевнені, що Сабріна повторила образ Мадонни, інші – образ Мерилін Монро.

instagram.com/voguemagazine

Також Сабріна приміряла й інші ефектні вбрання: червону мереживну сукню від Gucci, мінісукню, розшиту паєтками, від Burberry, довгу ніжно-жовту сукню-бюст'є від Prada і комплект від Chanel, що складається з топа-бюстгальтера та мініспідниці.

instagram.com/voguemagazine

instagram.com/voguemagazine

instagram.com/voguemagazine

В інтерв'ю журналу Карпентер розповіла про початок та розвиток своєї музичної кар'єри, про історію написання своїх хітів та про своє хобі. Як виявилося, вона малює нариси — людей, тварин, пейзажів — всього, що вона бачить і відчуває. Це її спосіб вести щоденник. "Моя бабуся, яка, на жаль, померла минулого року, була неймовірною художницею. Я думаю, вона передала мені цей ген, тому що я почала малювати в дуже ранньому віці. Я часто малюю, коли не пишу пісні і коли мені трохи нудно", — зізнається співачка.

instagram.com/voguemagazine

Раніше, нагадаємо, Сабріна Карпентер одягла сукню, дуже схожу на вбрання іншої зірки. Співачка стала зіркою червоної доріжки "Греммі" у ніжно-блакитній сукні від бренду JW Anderson креативного дизайну. Однак у дуже схожій сукні, але від бренду Loewe блищала на BAFTA акторка Тейлор Расселл 2024 року.

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