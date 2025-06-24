Міні від Prada з кристалами: Скарлетт Йоганссон сфотографували папараці

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

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40-річна зірка Скарлетт Йоганссон потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку, коли йшла на захід, присвячений фільму «Світ Юрського періоду: Відродження». Акторка зіграла у цій картині головну роль.

Скарлетт носила шовкову сукню-трапецію від Prada у ніжно-рожевому відтінку, яка була на подолі прикрашена кристалами та лелітками. Образ актора доповнила срібними босоніжками від Prada та прикрасами від David Yurman.

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Також того дня вона вийшла на червону доріжку з нагоди прем'єри фільму. Скарлетт позувала перед фотографами у гіпюровій сукні з воланами від Givenchy.

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Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Associated Press