Наталі Портман / © Associated Press

У Лос-Анджелесі відбулася щорічна церемонія вручення премії Governors Awards, яку проводить Американська академія кінематографічних мистецтв і наук, що відзначає виняткові досягнення в кіноіндустрії трьома спеціальними нагородами. Гостею світського заходу також стала Наталі Портман — акторка з’явилася перед фотографами у Голлівуді у мінісукні від Dior, створеній новим креативним директором жіночої колекції бренду Джонатаном Андерсоном.

Наталі одягла біло-блакитну сукню-бюстьє, повністю розшиту дрібними квітами і бісером. Також у сукні була трохи скульптурна спідниця, яка робила це миле вбрання оригінальнішим. Акторка доповнила свій образ також прикрасами з діамантами Tiffany & Co. і лаконічною зачіскою із зібраним у пучок волоссям.

Наталі Портман / © Associated Press

Однак взуття Наталі здавалося незручним. Креативні босоніжки з сатинового атласу були завеликі на акторку — задні лямки постійно спадали з її п’ят.

Однак автором цього взуття був не Андерсон, а дизайнерка взуттєвої лінійки Ніна Крістен. Раніше Ніна, як і Джонатан, разом працювали в Модному домі Loewe, і саме вона створила для бренду безліч нестандартних моделей туфель, що розліталися, як гарячі пиріжки, та стали культовими: з підборами повітряними кулями, а також туфлі в стилі Comic Foam. Також у неї є власний бренд Christen.

Наталі Портман / © Getty Images

Однак саме ці туфлі здаються хоч і красивими, але трохи не практичними — через короткий мис пальці ніби «підмітають» підлогу або, як у випадку Наталі, туфлі просто не тримаються на нозі.

Туфлі Наталі Портман / © Getty Images

А ось сукня, яку Порман одягла цього разу, насправді є зміненою версією вбрання, яке Модний дім представив на подіумі. Модель демонструвала довшу версію і з чорним бантом — для Наталі сукню зробили носибельнішою.

Але раніше акторка вже неодноразово носила речі з нової колекції весна-літо 2026 року. Деяке з вбрань акторка продемонструвала у Франції.

