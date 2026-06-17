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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
59
Час на прочитання
1 хв

Мінімалізм і вишуканість: Зої Дойч у червоній сукні без бретелей прийшла на прем’єру

Її сукня соковитого відтінку привернула увагу на заході.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Зої Дойч

Зої Дойч / © Associated Press

Зої Дойч відвідала прем’єру романтичного фільму «Повідомлення для Ізабель», яка відбулася у Лос-Анджелесі. Акторка одягла вишукану і лаконічну червону сукню від Valentino без бретелей.

Вбрання було вільного фасону, не мало бретельок, а ліф був виконаний у формі серця і прикрашений складками тканини. Лаконічна сукня була самодостатньою через свій колір, тому Зої доповнила її лише срібним браслетом-манжетою, червоним манікюром та червоною помадою.

Зої Дойч / © Associated Press

Зої Дойч / © Associated Press

Це був простий, пле продуманий образ, який пасував Дойч і вирізняв її моміж інших гостей заходу. Також варто зазначити, що у фільмі вона виконала головну роль, а вийде картина на Netflix.

Фільм розповість неймовірну історію, у якій жінка відправляла відверті голосові повідомлення покійній сестрі, але вони випадково перенаправлялися незнайомцю, який почав закохуватися в неї на відстані.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
59
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