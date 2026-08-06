Міранда Керр розвіяла міф про «зелену» дієту моделей і розповіла, що насправді їсть

Міранда Керр / © Associated Press

Реклама

43-річна австралійська модель, колишня «ангел» Victoria’s Secret та бізнесвумен — Міранда Керр — в одному з недавніх випусків подкасту Крістін Кавалларі «Let’s Be Honest» розповіла про своє харчування — і воно ґрунтується не стільки на звичному раціоні із зелених соків та капусти, скільки на тваринному білку, коренеплодах та кількох несподіваних винятках.

Щоранку Керр починає зі склянки соку ноні та чашки чаю з кореня алтея, які, за її словами, допомагають підтримувати здоров’я кишечника. Потім вона випиває каву з кокосовим молоком і кленовим сиропом, а також з’їдає трохи кокосового йогурту з медом і бананом.

Реклама

Головний прийом їжі вранці — сніданок, багатий на білок. Замість звичних для багатьох яєць модель обирає м’ясо: оленину, бізона, ягнятину або індичку. При цьому Міранда наголошує, що віддає перевагу м’ясу тварин, вирощених на вільному випасі, та уникає продукції промислового виробництва.

Реклама

Міранда Керр / © Instagram Міранди Керр

Модель повністю виключила зі свого раціону молочні продукти, пшеницю, яйця, хліб, рис, а також деякі листові овочі, зокрема шпинат і кейл. Крім того, вона відмовилася від суші, пояснивши це побоюваннями щодо можливих паразитів у сирій рибі. Як альтернативу модель іноді обирає ікру, вважаючи її безпечнішим продуктом.

Як джерела вуглеводів Керр віддає перевагу овочам — гарбузу, моркві та пастернаку. Для приготування страв вона використовує лише кокосове або авокадове масло, а оливкову олію додає виключно до холодних страв і салатів.

Незважаючи на суворі обмеження, супермодель зізнається, що її головна мета — не струнка фігура, а гарне самопочуття, енергія та довголіття. Окрім харчування, важливою частиною її способу життя залишаються щоденні медитації, яким вона приділяє пріоритетну увагу навіть частіше, ніж тренуванням.

Нагадаємо, що раніше 61-річна модель Пауліна Порізкова розкрила секрет своєї ідеальної фігури.

Реклама

Новини партнерів