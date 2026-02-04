- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 152
- Час на прочитання
- 1 хв
Міранда Керр у білому пальті і з сумкою-барильцем вийшла у світ
42-річна топмодель і екс“ангел” Victoria's Secret розбавила білосніжний ансамбль бежевим кардиганом.
Міранда Керр у новому стильному луку потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку.
Модель була одягнена у білі штани вільного крою, базову білу футболку і бежевий кардиган із золотими ґудзиками та накладними кишенями. На плечі вона накинула біле пальто.
Аутфіт Міранда доповнила білими кросівками і чорною шкіряною сумкою-барильцем. Модель зібрала волосся у високий пучок, зробила макіяж із ніжно-рожевим блиском на губах, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри, а руки прикрасила каблучками і браслетами.
Нагадаємо, минулого разу Міранда Керр потрапила під приціл фотографів у стильному образі від бренду Chloе.