Міранда Керр у білому пальті і з сумкою-барильцем вийшла у світ

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр у новому стильному луку потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку.

Модель була одягнена у білі штани вільного крою, базову білу футболку і бежевий кардиган із золотими ґудзиками та накладними кишенями. На плечі вона накинула біле пальто.

Міранда Керр / © Getty Images

Аутфіт Міранда доповнила білими кросівками і чорною шкіряною сумкою-барильцем. Модель зібрала волосся у високий пучок, зробила макіяж із ніжно-рожевим блиском на губах, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри, а руки прикрасила каблучками і браслетами.

Нагадаємо, минулого разу Міранда Керр потрапила під приціл фотографів у стильному образі від бренду Chloе.