Шоу-бізнес
152
1 хв

Міранда Керр у білому пальті і з сумкою-барильцем вийшла у світ

42-річна топмодель і екс“ангел” Victoria's Secret розбавила білосніжний ансамбль бежевим кардиганом.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Міранда Керр

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр у новому стильному луку потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку.

Модель була одягнена у білі штани вільного крою, базову білу футболку і бежевий кардиган із золотими ґудзиками та накладними кишенями. На плечі вона накинула біле пальто.

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр / © Getty Images

Аутфіт Міранда доповнила білими кросівками і чорною шкіряною сумкою-барильцем. Модель зібрала волосся у високий пучок, зробила макіяж із ніжно-рожевим блиском на губах, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри, а руки прикрасила каблучками і браслетами.

Нагадаємо, минулого разу Міранда Керр потрапила під приціл фотографів у стильному образі від бренду Chloе.

152
