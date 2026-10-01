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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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101
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1 хв

Міранда Керр у ефектній сукні з бантом і розрізом сяяла на показі Dior

Модель стала однією із зіркових гостей показу Dior у рамках Тижня моди в Парижі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Міранда Керр

Міранда Керр / © Getty Images

43-річна австралійська модель, колишня «ангел» Victoria’s Secret та бізнесвумен — Міранда Керр — з’явилася на презентації жіночої колекції сезону весна-літо 2027 року, яку представив креативний директор Модного дому Джонатан Андерсон.

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр / © Getty Images

Для виходу вона обрала ефектну ніжно-блакитну сукню від Dior. Наряд із глибоким V-подібним декольте підкреслював фігуру Керр, а головною деталлю став великий об’ємний бант збоку. Драпірування на талії додало образу жіночності та підкреслило силует. Завершили образ золотисті босоніжки з декором у вигляді квітів, а також маленька блискуча сумочка.

Міранда Керр / © Instagram Міранди Керр

Міранда Керр / © Instagram Міранди Керр

Міранда Керр / © Instagram Міранди Керр

Міранда Керр / © Instagram Міранди Керр

Міранда позувала фотографам перед початком показу, демонструючи вбрання з усіх боків. Її поява стала частиною зіркового першого ряду Dior — серед гостей також були Дженніфер Лоуренс, Аня Тейлор-Джой, Розалія та інші знаменитості.

Міранда Керр / © Instagram Міранди Керр

Міранда Керр / © Instagram Міранди Керр

Показ відбувся в саду Тюїльрі, де Джонатан Андерсон презентував колекцію, в якій поєднав впізнавані мотиви Dior із більш легкими силуетами, прозорими тканинами, драпіруваннями та сучасними інтерпретаціями архівних елементів Модного дому.

Також серед гостей було помічено 18-річну доньку Мілли Йовович. Евер обрала лаконічний образ і відмовилася від яскравого макіяжу, зробивши ставку на природну красу.

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