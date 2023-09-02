Міранда Керр вагітна вчетверте: модель показала живіт і розкрила стать дитини

Міранда Керр поділилася з шанувальниками у Snapchat радісною новиною – вона вагітна вчетверте. Модель продемонструвала на фото округлий живіт.

Міранда Керр/Snapchat Міранди Керр

Зірка також розкрила стать дитини – це хлопчик.

"Рада повідомити, що четверта дитина на підході. І це хлопчик", – написала Міранда.

Міранда Керр/Snapchat Міранди Керр

Міранда Керр/Snapchat Міранди Керр

До слова, Міранда має двох синів від свого чоловіка – 33-річного мільярдера Евана Шпігеля – 3-річного Майлза і 5-річного Гарта, та одного сина від свого колишнього чоловіка Орландо Блума – 12-річного Флінна.

Еван Шпігель та Міранда Керр / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Міранда і Еван познайомилися у 2014 році, а в 2017 році вони одружилися. Керр перебуває у хороших стосунках зі своїм ексчоловіком Орландо Блумом, з яким розлучилася у 2013 році, і товаришує з його коханою Кеті Перрі.

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