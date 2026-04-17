"Міс Аргентина" у темно-шоколадній сукні з розрізом до стегна сходила на івент у Нью-Йорку

Валентина Феррер / © Getty Images

До об’єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила аргентинська модель, «Міс Аргентина — 2014» — Валентина Феррер. Вона йшла на захід ювелірного бренду Tiffany & Co. — презентацію нової колекції Blue Book 2026 під назвою Hidden Garden.

На Валентині була темно-шоколадна довга сукня-бюстьє з драпуванням на корсеті і з високим розрізом до стегна, який дозволив їй продемонструвати свої стрункі ноги.

Валентина Феррер / © Getty Images

Модель доповнила лук чорними гостроносими туфлями на шпильках. У неї було укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах і молочний манікюр. Шию Феррер прикрасила гарним діамантовим намистом, а руки — браслетом і каблучкою із цього комплекту.

Нагадаємо, Валентина Феррер прийшла на модний показ бренду Marc Jacobs 2026 в атласній рожевій сукні й екстравагантних неоново-рожевих босоніжках з величезною підошвою і на шпильках, які були схожі на мультяшні.