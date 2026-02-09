"Міс Аргентина" в топі та мотоциклетній куртці прийшла на Супербоул

Валентина Феррер

32-річна аргентинська модель, «Міс Аргентина- 2014» — Валентина Феррер — теж не змогла пропустити таку подію і, звісно ж, прийшла на Супербоул-2026. Фото звідти вона опублікувала у своєму Instagram.

На гру вона прийшла в білому вкороченому топі, трендовій мотоциклетній куртці в біло-червоному кольорі, джинсах і чоботях на підборах. Свій образ Валентина доповнила шкіряною білою сумкою від Diesel. Волосся вона залишила розпущеним, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очі.

Нагадаємо, головним хедлайнером Супербоулу став пуерториканський співак і нещодавній лауреат премії «Греммі» Bad Bunny. Він виступив у перерві матчу, і артист не лише яскраво та феєрично заспівав, а й привернув увагу образами.