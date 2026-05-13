"Міс Франція-2014" у сукні кольору чорного шоколаду і з розрізом до стегна вийшла на червону доріжку у Каннах

Флора Кокрель / © Associated Press

«Міс Франція-2014», модель — Флора Кокрель — стала гостею другого дня Каннського кінофестивалю. Вона відвідала прем’єру фільму «Жіноче життя».

Для своєї появи дівчина обрала ефектну вечірню асиметричну сукню максі кольору чорного шоколаду. Вбрання було розшите у зоні декольте бісером в тон, мало драпування, високий розріз до стегна і хвіст-шлейф з органзи з одного боку.

Лук Флора доповнила золотими босоніжками на шпильках. Вона зробила гладку зачіску з кісками, макіяж з блискучими тінями і шоколадною помадою та молочні манікюр та педикюр. Образ знаменитість завершила золотими прикрасами з діамантами.

