"Міс Світу 2024": хто переміг на конкурсі краси в Індії

Переможницею цього разу на конкурсі краси стала представниця Чехії – 25-річна модель Крістіна Пишкова. Дівчина обійшла 111 своїх колежанок і здобула головний приз — розкішну корону та звання найкрасивішої дівчини світу.

Крістіна Пишкова / Фото: Associated Press

Крістіна народилася в Тржинеці, де здобула освіту, а потім переїхала до Праги, де вивчала право в Карловому університеті та менеджмент у приватній бізнесшколі.

Також вона започаткувала фонд "Krystyna Pyszko Foundation", завдяки якому запустила школу англійської мови для дітей із малозабезпечених сімей у Танзанії.

Крістіна Пишкова / Фото: Associated Press

На сцені вона з'явилася у кількох вбраннях, але головна її срібна сукня була від GL GarlateDesign. Вбрання мало високу горловину, сітчасту вставку на грудях, а також було повністю розшитн камінням.

Крістіна Пишкова / Фото: Associated Press

Доповнювали вбрання Пишкової гламурна біла накидка з пір'ям, макіяж, прикраси та укладання.

Крістіна Пишкова / Фото: Associated Press

Пишкова – друга "Міс Світу" з Чехії після переможниці конкурсу 2006 року Тетяни Кухаржової. А ось сам "Міс Світу" вважається найстарішим міжнародним конкурсом краси, вперше заснованим у Великій Британії 1951 року як "конкурс бікіні". Дві найвідоміші переможниці конкурсу родом з Індії і це акторки Айшварія Рай, яка є "Міс Світу 1994", та Пріянка Чопра Джонас — "Міс Світу 2000".

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