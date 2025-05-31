"Міс світу-2025": як на конкурсі краси виступила українка Марія Мельниченко

"Міс світу-2025" / © Associated Press

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У суботу, 31 травня, в індійському місті Хайдарабад відбувся міжнародний конкурс краси «Міс Світу-2025». Корону цього разу виборола 21-річна представниця Таїланду, Опал Сучате Чуангсрі. Вона стала першою тайською жінкою, яка виграла цей конкурс.

Опал Сухата Чуангсрі і Крістіна Пишкова / © Associated Press

Україну цього року на конкурсі краси представляла 20-річна Марія Мельниченко і нам є чим пишатися, адже вона потрапила до топ-8.

На сцені дівчина презентувала приголомшливу смарагдову сукню. Її гламурне вбрання називалося «Велич Природи».

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За словами організаторів, ця сукня — символ єдності із землею, жіночої сили та елегантності. Глибокий смарагдовий відтінок нагадує велич Карпатських лісів, де кожне дерево дихає волею, а кожен пагорб зберігає силу поколінь.

Марія Мельниченко / © Associated Press

«Оздоблення срібним і зеленим камінням створює ефект мерехтіння роси на світанку — символу чистоти, внутрішнього світла й гармонії з навколишнім світом. Кожен кристал — мовчазне вшанування української природи. Прозорі шифонові рукави, легкі як туман над річкою, ніжно огортають руки, створюючи відчуття, ніби саме повітря танцює разом із власницею сукні. Вони підкреслюють граційність та додають витонченості образу.», — йдеться у заяві.

Також судді розділили конкурсанток за географією: Африка, Америка, Азія, Карибський басейн, Європа, Океанія. Представниця України Марія Мельниченко посіла друге місце серед конкурсанток із Європи, а перше виборола Польща — Мая Клайда.

П’ять найкращих претенденток із Європи / © Associated Press

Також зазначимо, що першою фіналісткою стала Ефіопія — Хассет Дереже Адмасу, другою фіналісткою стала Польща — Мая Клайда, третьою фіналісткою стала Мартініка — Орелі Жоахім.

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