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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
346
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"Міс світу-2025": корону найкрасивішої виборола представниця Таїланду

Вона стала першою тайською жінкою, яка перемогла в цьому конкурсі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Опал Сухата Чуангсрі

Опал Сухата Чуангсрі / © Associated Press

Опал Сухата Чуангсрі з Таїланду отримала корону "Міс Світу" в суботу в Індії, де цього року проводився 72-й міжнародний конкурс краси.

Опал Сухата Чуангсрі / © Associated Press

Опал Сухата Чуангсрі / © Associated Press

21-річна дівчина обійшла 108 учасниць конкурсу, що проводився у південному індійському місті Хайдарабад. Чуангсрі отримала корону від минулорічної переможниці Крістіни Пишкової із Чехії.

Опал Сухата Чуангсрі і Крістіна Пишкова / © Associated Press

Опал Сухата Чуангсрі і Крістіна Пишкова / © Associated Press

На сцені переможниця продемонструвала розкішну сріблясту сукню з довгими рукавами та пір'ям.

Опал Сухата Чуангсрі / © Associated Press

Опал Сухата Чуангсрі / © Associated Press

Опал Сухата Чуангсрі / © Associated Press

Опал Сухата Чуангсрі / © Associated Press

20-річна українка Марія Мельниченко потрапила до топ-8. Вона є студенткою четвертого курсу Державного податкового університету в Ірпені. Дівчина також активно вибудовує кар'єру моделі.

П'ять найкращих претенденток із Європи / © Associated Press

П'ять найкращих претенденток із Європи / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
346
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