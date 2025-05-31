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"Міс світу-2025": корону найкрасивішої виборола представниця Таїланду
Вона стала першою тайською жінкою, яка перемогла в цьому конкурсі.
Опал Сухата Чуангсрі з Таїланду отримала корону "Міс Світу" в суботу в Індії, де цього року проводився 72-й міжнародний конкурс краси.
21-річна дівчина обійшла 108 учасниць конкурсу, що проводився у південному індійському місті Хайдарабад. Чуангсрі отримала корону від минулорічної переможниці Крістіни Пишкової із Чехії.
На сцені переможниця продемонструвала розкішну сріблясту сукню з довгими рукавами та пір'ям.
20-річна українка Марія Мельниченко потрапила до топ-8. Вона є студенткою четвертого курсу Державного податкового університету в Ірпені. Дівчина також активно вибудовує кар'єру моделі.