"Міс світу" Пріянка Чопра та музикант Нік Джонас вперше стали батьками

Радісну новину пара повідомила у соцмережах 21 січня.

Індійська акторка та власниця титулу "Міс світу" Пріянка Чопра повідомила шанувальникам, що вперше стала матір'ю. Дитину їй та її чоловікові Ніку Джонасу народила сурогатна мати.

"Ми дуже раді підтвердити щасливу новину, у нас з'явилася дитина завдяки сурогатній матері. Ми просимо вас з повагою поставитися до нашої конфіденційності в цей особливий час, оскільки зараз ми дуже зосереджені на нашій сім'ї. Велике вам спасибі", - йдеться в заяві подружжя. .

Згідно з ексклюзивом Daily Mail, дитина народилася 16 січня, раніше терміну, на 27-му тижні в лікарні у Південній Каліфорнії. Там вона залишатиметься поки не стане достатньо здоровою, щоб повернутися додому зі своїми батьками. Жодних подробиць щодо статі новоспечені батьки не розкривали, але інсайдер розповів, що у пари народилася дівчинка.

Щодо сурогатної матері, то для неї це вже п'ята вагітність. У самої Пріянки, за словами інсайдера, жодних проблем із фертильністю немає, але через робочу завантаженість вони з Ніком вирішили скористатися послугами сурогатної матері.

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