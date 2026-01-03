ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
8534
2 хв

"Міс Україна-2001" Олександра Ніколаєнко з'явилася на святкуванні Нового року у резиденції Трампа

Це була рідкісна поява колишньої моделі на публіці, адже вона не веде соцмережі і не буває на світських заходає.

Юлія Каранковська
Олександра Ніколаєнко з чоловіком

Олександра Ніколаєнко з чоловіком / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія Трамп влаштували у свої розкішній резиденції Мар-а-Лаго, що у Флориді, розкішну вечірку для родини і друзів. Перша леді приголомшила публіку, оскільки з’явилася у приталеній срібній сукні від The ​​New Arrivals, яку носила у поєднанні із гламурними туфлями прикрашеними стразами.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Однак окрім пані Трамп увагу привернула ще одна гостя вечірки — колишня модель із Одеси, «Міс Україна-2001» і засновниця конкурсу краси «Міс Україна Всесвіт» — Олександра Ніколаєнко. 44-річна жінка заміжня за американським мільярдером Філом Раффіном, який є близьким другом Трампа. На захід до резиденції Трампа Ніколаєнко прибула зі своїм 90-річним чоловіком, який був у вечірньому смокінгу та з ціпком у руці. Олександра ж обрала для гламурного заходу елегантну та вишукану сукню, яка неймовірно підкреслювала фігуру, а доповнила вбрання вона шарфом-накидкою, клатчем зі зміїної шкіри, колье на шої з діамантом і величезним смарагдом, а також діамантовим годинником.

Олександра Ніколаєнко з чоловіком йде на вечірку Трампів / © Getty Images

Олександра Ніколаєнко з чоловіком йде на вечірку Трампів / © Getty Images

Нагадаємо, що востаннє Олександру бачили з Філом на інавгурації Трампа майже рік тому у Вашингтоні. Це рідкісний вихід у світ колишньої моделі, адже вона не веде соціальні мережі і не відвідує публічні заходи.

Олександра Ніколаєнко з чоловіком на інавгурації Трампа / © Getty Images

Олександра Ніколаєнко з чоловіком на інавгурації Трампа / © Getty Images

З мільярдером Ніколаєнко одружена від 6 січня 2008 року, вона стала його третьою дружиною. У них народилося двоє дітей: син Річард Вільям Раффін (народився у квітні 2010 року) і дочка Малена (народилася в 2013 році). Весілля відбулося Мар-а-Лаго, а Трамп був свідком на святі.

8534
