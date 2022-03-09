"Міс Україна-2018" Вероніка Дідусенко розповіла, як із сином рятувалася від війни

8 березня вона дала пресконференції в Лос-Анджелесі під час якої розповіла, як покидала Україну після початку війни. Також дівчина розповіла про вплив війни на матерів та дітей.

Виїхала дівчина зі столиці зі своїм 7-річним сином. Вона розповіла, що прокинулася, як і багато інших мешканців Києва, від вибухів та сирен повітряної тривоги. Модель вирішила поїхати. Наразі Вероніка перебуває у безпечному місці у Лос-Анджелесі. Також під час інтерв'ю Дідусенко розповіла, що їй довелося перетнути чотири країни – Молдову, Румунію, Люксембург та Швейцарію – щоб дістатися друзів, передає KNBC. Віза в США у дівчини була, але у її сина – не було, і йому у ній відмовили, тому вона залишила дитину у друзів у Швейцарії та найближчим часом до нього повернеться.

Вероніка Дідусенка / Getty Images

Пресконференція в Лос-Анджелесі була запланована ще в січні і мала бути приурочена до Міжнародного жіночого дня, але зі зрозумілих причин головною темою заходу стала війна та становище матерів і дітей, які намагаються втекти з України.

Вероніка Дідусенка / Getty Images

На пресконференцію "Міс Україна-2018" прийшла у кольорах українського прапора. Також із Веронікою була і адвокатка Глорія Оллред, яка також обрала жовто-блакитне вбрання.

Вероніка Дідусенка / Getty Images

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