"Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях вийшла протестувати проти війни

Після нападу Росії "Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях, як і багато інших українців, була змушена виїхати до Європи.

Зараз дівчина перебуває у Франції і намагається донести до світу те, що відбувається в нашій країні.

Модель ходить на протести в одязі наших національних кольорів та з плакатом у руках.

"Я не хочу 8 березня жіночого свята! Я хочу День перемоги!" — написано на плакаті дівчини.

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