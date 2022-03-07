"Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях вийшла протестувати проти війни

Після нападу Росії "Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях, як і багато інших українців, була змушена виїхати до Європи.
Зараз дівчина перебуває у Франції і намагається донести до світу те, що відбувається в нашій країні.
Модель ходить на протести в одязі наших національних кольорів та з плакатом у руках.
"Я не хочу 8 березня жіночого свята! Я хочу День перемоги!" — написано на плакаті дівчини.
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