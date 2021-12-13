"Міс Всесвіт-2021": як виступила на конкурсі українка Ганна Неплях

Дівчина не увійшла до топ-16, але все ж таки запам'яталася яскравими вбраннями. Пропонуємо розглянути образи Анни на сцені.
Проти ночі 13 грудня в Ізраїлі відбувся престижний конкурс краси "Міс Всесвіт" і цього року за корону переможниці змагалося 80 дівчат із різних куточків світу. Україну на конкурсі краси представляла 27-річна Ганна Неплях із Дніпра – модель, блогерка та художниця.
Перший образ моделі – національний костюм, який отримав назву "Вишиваний код України". Автором костюма стала українська дизайнерка бренду Rada.ethno Наталія Шевчук. Костюм прикрашений п'яльцями, що символізують вишивку із усіх регіонів України.
Другий образ Ганна — фіолетова мінісукня з прозорою накидкою.
Також представниця України взяла участь у дефіле в купальниках та вийшла на сцену у чорному суцільному купальнику на бретельках, який доповнював пояс із пряжкою та легка накидка у леопардовий принт.
Як вечірній образ дівчина одягла сукню від дубайського дизайнера Ryan Pacioles, виконану з найтоншої тканини прикрашеної розсипом золотого каміння.
Читайте також: