"Міс Всесвіт-2021": як виступила на конкурсі українка Ганна Неплях

"Міс Всесвіт-2021": як виступила на конкурсі українка Ганна Неплях

Дівчина не увійшла до топ-16, але все ж таки запам'яталася яскравими вбраннями. Пропонуємо розглянути образи Анни на сцені.

Проти ночі 13 грудня в Ізраїлі відбувся престижний конкурс краси "Міс Всесвіт" і цього року за корону переможниці змагалося 80 дівчат із різних куточків світу. Україну на конкурсі краси представляла 27-річна Ганна Неплях із Дніпра – модель, блогерка та художниця.

Перший образ моделі – національний костюм, який отримав назву "Вишиваний код України". Автором костюма стала українська дизайнерка бренду Rada.ethno Наталія Шевчук. Костюм прикрашений п'яльцями, що символізують вишивку із усіх регіонів України.

Ганна Неплях / Getty Images

Другий образ Ганна — фіолетова мінісукня з прозорою накидкою.

Ганна Неплях / Getty Images

Також представниця України взяла участь у дефіле в купальниках та вийшла на сцену у чорному суцільному купальнику на бретельках, який доповнював пояс із пряжкою та легка накидка у леопардовий принт.

Ганна Неплях / Associated Press

Як вечірній образ дівчина одягла сукню від дубайського дизайнера Ryan Pacioles, виконану з найтоншої тканини прикрашеної розсипом золотого каміння.

Ганна Неплях / Getty Images

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