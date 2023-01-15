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"Міс Всесвіт-2022": хто переміг на конкурсі краси у Новому Орлеані

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
3192
Час на прочитання
1 хв
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"Міс Всесвіт-2022": хто переміг на конкурсі краси у Новому Орлеані

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Associated Press

До трійки найкрасивіших дівчат також увійшли представниці Венесуели та Домініканської Республіки.

14 січня у Новому Орлеані відбувся фінал конкурсу краси "Міс Всесвіт-2022". На жаль, українська красуня Вікторія Апанасенко не увійшла до 16 найкращих півфіналісток.

Конкурс краси
Конкурс краси "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Associated Press

У топ-3 в результаті вийшли представниця Венесуели Аманда Дудамель, Домініканської Республіки Андреїна Мартінес та США Р'Боні Габріель.

Переможницею стала 28-річна Р'Боні Габріель – американо-філіппінська модель, переможниця конкурсу "Міс США 2022".

Конкурс краси
Конкурс краси "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Associated Press
Конкурс краси
Конкурс краси "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Associated Press

У фіналі конкурсу вона представила приголомшливу синю сукню усипану стразами, лелітками та кристалами, а також з ефектними вирізами і вставками на талії.

Конкурс краси
Конкурс краси "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Associated Press
Конкурс краси
Конкурс краси "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Associated Press
Конкурс краси
Конкурс краси "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
3192
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