"Міс Всесвіт-2022": хто переміг на конкурсі краси у Новому Орлеані

До трійки найкрасивіших дівчат також увійшли представниці Венесуели та Домініканської Республіки.
14 січня у Новому Орлеані відбувся фінал конкурсу краси "Міс Всесвіт-2022". На жаль, українська красуня Вікторія Апанасенко не увійшла до 16 найкращих півфіналісток.
У топ-3 в результаті вийшли представниця Венесуели Аманда Дудамель, Домініканської Республіки Андреїна Мартінес та США Р'Боні Габріель.
Переможницею стала 28-річна Р'Боні Габріель – американо-філіппінська модель, переможниця конкурсу "Міс США 2022".
У фіналі конкурсу вона представила приголомшливу синю сукню усипану стразами, лелітками та кристалами, а також з ефектними вирізами і вставками на талії.
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