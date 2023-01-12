"Міс Всесвіт-2022": найкрасивіші вечірні сукні учасниць конкурсу

Цього року Україну на яскравому міжнародному шоу представляє модель Вікторія Апанасенко, за яку ми, звичайно, щиро вболіваємо, але також пропонуємо подивитися і на інші образи конкурсанток.

11 січня в американському місті Новий Орлеан відбувся перший етап конкурсу краси "Міс Всесвіт-2022", під час якого красуні з усього світу продемонстрували коктейльні сукні, купальники, приголомшливі костюми та вечірні образи.

Нижче ми зібрали найкрасивіші на наш погляд виходи дівчат у вечірніх сукнях.

Міс В'єтнам Нгуєн Тхі Нгок Чау. Сукня дівчини виконана у вигляді крил метелика.

Учасниці конкурсу "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Associated Press

Міс Венесуела Аманда Дудамель у яскраво-зеленому вбранні всипаному стразами та з пишними рукавами.

Учасниці конкурсу "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Associated Press

Міс США Р'Боні Гебріель позувала у складній фіолетовій сукні з американською проймою, прозорими вставками та накидкою.

Учасниці конкурсу "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Associated Press

Міс Уругвай Карла Ромеро вийшла на сцену у синій сукні з прозорими елементами, стразами та шлейфом.

Учасниці конкурсу "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Associated Press

Міс Туреччина Алейна Сірін у лаконічному чорному вбранні на тонких бретельках.

Учасниці конкурсу "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Associated Press

Міс Іспанія Алісія Фобель у сукні з опущеною лінією плеча та розсипом стразів.

Учасниці конкурсу "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Associated Press

Міс Словаччина Кароліна Міхальчикова у мереживному білому образі зі шлейфом та рукавичками.

Учасниці конкурсу "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Associated Press

Міс Пуерто-Ріко Ешлі Каріньо в блискучій сукні з ефектним декольте та торочкою.

Учасниці конкурсу "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Associated Press

Міс Польща Олександра Клепачка у неймовірно милому вбранні тілесного кольору з лелітками.

Учасниці конкурсу "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Associated Press

Міс Філіппіни Селеста Кортезі у вбранні розшитому бісером та з прозорими вставками.

Учасниці конкурсу "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Associated Press

Міс Норвегія Іда Анетт Гаван у гламурній золотистій сукні з короткими рукавами та торочкою.

Учасниці конкурсу "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Associated Press

Міс Нідерланди Она Муді в сукні фасону "рибка" зі складною вишивкою на грудях та з чокером.

Учасниці конкурсу "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Associated Press

Міс Гаїті Міделін Фелізор у вбранні з ефектним розрізом, переплетенням на талії та розкішно прикрашеною золотими стразами.

Учасниці конкурсу "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Associated Press

Міс Німеччина Сорайя Кольманн у сукні принцеси ніжно-блакитного відтінку.

Учасниці конкурсу "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Associated Press

Міс Канада Амелія Ту в образі з пір'ям, стразами та рукавичками.

Учасниці конкурсу "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Associated Press

Міс Австралія Монік Райлі у образі з розрізом і шлейфом.

Учасниці конкурсу "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Associated Press

І, звичайно ж, неймовірна Міс Україна Вікторія Апанасенко у приголомшливому чорному вбранні з синьо-жовтою вишивкою на декольте, а також прапором України у вигляді накидки.

Вікторія Апанасенко / Фото: Associated Press

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