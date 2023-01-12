"Міс Всесвіт-2022": як виступила на конкурсі краси українка Вікторія Апанасенко

Українка гідно представила рідну країну на конкурсі, особливо приголомшив її вихід у костюмі.

11 січня в американському місті Новий Орлеан відбувся перший етап конкурсу краси "Міс Всесвіт-2022" Preliminary Competition. Цього року Україну на яскравому міжнародному шоу представляє 28-річна модель Вікторія Апанасенко із Чернігова.

Вчора дівчата продемонстрували на сцені виходи у коктельних сукнях, купальниках, вечірніх сукнях та у національному костюмі. Пропонуємо роздивитися вбрання конкурсантки з України трохи детальніше.

Перший образ Вікторії — гламурна мінісукня у смарагдовому відтінку. Вбрання не мало бретельок, а декольте виконано у формі серця. Також сукня була прикрашена торочкою зі стразів, яка гарно сяяла у світлі софітів. Доповнили образ українки зачіска, сережки з камінням та вечірній макіяж.

Вікторія Апанасенко / Фото: скриншот з відео

Другий вихід – у купальнику. На Вікторії було вбрання у блакитному кольорі, з асиметричною лінією декольте та вирізом на талії.

Вікторія Апанасенко / Фото: Getty Images

Однак головною частиною образу стала шовкова накидка з написом Be Brave Like Ukraine (Будь сміливим, як Україна).

Вікторія Апанасенко / Фото: Getty Images

Також Вікторія продемонструвала приголомшливу чорну вечірню сукню з синьо-жовтою вишивкою на декольте, а також накидкою у вигляді прапора України.

Вікторія Апанасенко / Фото: Associated Press

Доповнювали цей патріотичний лук одна рукавичка, облямівка стразами та лаконічні бежеві босоніжки.

Вікторія Апанасенко / Фото: Associated Press

Під час появи на сцені Апанасенко ефектно підкинула накидку-прапор, акцентучвавши на ній увагу.

Вікторія Апанасенко / Фото: Associated Press

Проте найзнаковішою і вже культовою стала поява дівчини в костюмі. Це символічне вбрання під назвою "Воїн світла", який для дівчини створила українська дизайнерка Леся Патока, обговорювали у всьому світі. Вбрання складалося з білої сукні і масивних золотих чобіт.

Вікторія Апанасенко / Фото: скриншот з відео

А ось головною особливістю костюма став приголомшливий німб із колосків пшениці, меч, а також величезні крила, які до того ж рухалися.

Вікторія Апанасенко / Фото: скриншот з відео

Цей костюм однозначно став незвичайним на конкурсі і Вікторія продемонструвала його дійсно чудово.

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