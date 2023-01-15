"Міс Всесвіт-2022": які сукні одягли конкурсантки, увійшовші до топ-16

Сукні учасниць були гарно розшиті лелітками, бісером і усипані стразами, тому сяяли у світлі софітів, як діаманти.

14 січня у США, у місті Новий Орлеан, відбувся грандіозний фінал конкурсу краси "Міс Всесвіт-2022". Традиційно журі відібрало зі всіх конкурсанток 16 найяскравіших дівчат. На жаль, українка до їхнього числа не потрапила, хоча її вбрання були безумовно серед найрозкішніших і найоригінальніших цього року.

Переможницею шоу стала 28-річна модель на ім'я Р'Боні Габріель. Вона представляла на конкурсі США.

Фінальна синя сукня красуні була ручної роботи, а створив її бренд Rian Fernandez. Вбрання мало довгі рукави, торочку зі стразів, а також гарні уставки на талії, які створювали ілюзію вирізів.

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Associated Press

Але ми пропонуємо подивитись і на інші вбрання дівчат, які увійшли до півфіналу, адже вони теж були яскравими, розкішними та неймовірно красивими.

Міс Пуерто-Рико Ешлі Каріно в сріблястій сукні з декольте та торочкою. Створив вбрання дизайнер Карлос Альберто.

Конкурс "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Associated Press

Міс Колумбія Марія Фернанда Арістісабаль обрала для фіналу приголомшливу зелену сукню з декольте, стразами та кристалами.

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Associated Press

Міс Гаїті Міделін Фелізор вийшла на сцену в золотій сукні зі шнурівкою на талії, розрізом та декольте, яке нагадувало крило птаха.

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Associated Press

Міс Домініканська Республіка Андрійна Мартінес одягла сріблясту сукню з лелітками та атласним поясом на талії.

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Associated Press

Міс Південна Африка Ндаві Нокері віддала перевагу бордовій сукні-кейпі з геометричним малюнком.

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Associated Press

Міс Австралія Монік Райлі одягла сукню з лінією декольте у формі серця, а також високим розрізом.

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Associated Press

Міс Лаос Паєнгкса Лор продемонструвала золоту сукню з "голим" ефектом.

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Associated Press

Міс Трінідад і Тобаго Тья Джейн Ремі одягла сукню смарагдового кольору і з золотим відливом, яку також доповнювала накидка-шлейф і декольте.

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Associated Press

Міс Перу Алесія Ровеньо одягла приталену сукню зі стразами та кристалами на декольте.

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Associated Press

Міс Канада Амелія Ту обрала сукню з розрізом та кристалами, яку доповнювала оригінальна накидка з пір'ям.

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Associated Press

Міс Іспанія Алісія Фобель вийшла на сцену у розкішній сукні з опущеною лінією плеча, акцент у якій був на великих блакитних кристалах.

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Associated Press

Міс Кюрасао Габріела Дос Сантос з'явилася на публіці у сріблястій сукні зі стразами на ефектному декольте та хитромудрими візерунками на спідниці.

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Associated Press

Міс Португалія Тельма Мадейра обрала сукню з ромбоподібним декольте, коміром-стійкою та розкішною торочкою.

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Associated Press

Міс Індія Дівіта Рай продемонструвала сукню з відкритою спиною та складною вишивкою камінням і бісером.

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Associated Press

Міс Венесуела Аманда Дудамель у сукні-кейпі з вишивкою кількома відтінками блакитного кольору та бежевими вставками, які створювали "голий" ефект.

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2022" / Фото: Associated Press

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