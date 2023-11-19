"Міс Всесвіт 2023": хто переміг на конкурсі краси у Сальвадорі

У суботу, 18 листопада, у Сальвадорі завершився конкурс краси "Міс Всесвіт". Цього разу серед 84 учасниць бажану корону отримала 23-річна Шейнніс Паласіос із Нікарагуа.

Фото: Associated Press

Дівчина – модель та ведуча ранкового шоу на місцевому телеканалі. Також вона активна у соцмережах, де має понад 700 тисяч шанувальників.

Її перемога стала історичною, адже представниця Нікарагуа вперше за 72 роки існування конкурсу здобула звання королеви краси. Раніше представниці цієї країни потрапляли до півфіналу п'ять разів.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

"Віце-міс" назвали 27-річну Аннтонію Порсільд із Таїланду. "Другою віце-міс" стала 22-річна австралійка Морайя Вілсон.

Фото: Associated Press

До п'ятірки найкращих увійшли також Карла Гільфу з Пуерто-Рико та Каміла Авелла з Колумбії.

Фото: Associated Press

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