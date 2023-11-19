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"Міс Всесвіт 2023": хто переміг на конкурсі краси у Сальвадорі

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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"Міс Всесвіт 2023": хто переміг на конкурсі краси у Сальвадорі

Фото: Associated Press

Нікарагуа вперше в історії виграла конкурс "Міс Всесвіт".

У суботу, 18 листопада, у Сальвадорі завершився конкурс краси "Міс Всесвіт". Цього разу серед 84 учасниць бажану корону отримала 23-річна Шейнніс Паласіос із Нікарагуа.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Дівчина – модель та ведуча ранкового шоу на місцевому телеканалі. Також вона активна у соцмережах, де має понад 700 тисяч шанувальників.

Її перемога стала історичною, адже представниця Нікарагуа вперше за 72 роки існування конкурсу здобула звання королеви краси. Раніше представниці цієї країни потрапляли до півфіналу п'ять разів.

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press

"Віце-міс" назвали 27-річну Аннтонію Порсільд із Таїланду. "Другою віце-міс" стала 22-річна австралійка Морайя Вілсон.

© Associated Press
Фото: Associated Press

До п'ятірки найкращих увійшли також Карла Гільфу з Пуерто-Рико та Каміла Авелла з Колумбії.

© Associated Press
Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
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