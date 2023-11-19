"Міс Всесвіт 2023": розглядаємо яскраві образи учасниць, які увійшли до топ-5

Сукні учасниць конкурсу були розшиті лелітками, бісером та усипані стразами, тому розкішно сяяли у світлі софітів на сцені цього шоу.
У суботу, 18 листопада, у Сальвадорі завершився конкурс краси "Міс Всесвіт". Цього разу серед 84 учасниць шоу бажану корону отримала 23-річна Шейнніс Паласіос із Нікарагуа, ставши переможницею конкурсу краси.
Дівчина у фіналі конкурсу з'явилася на сцену у довгій вечірній сукні усипаній камінням. Її вбрання доповнювала блакитна накидка зі шлейфом.
Але також варто відзначити і вбрання чотирьох красунь, які разом із Шейнніс Паласіос увійшли до п'ятірки найкращих.
Представниця Австралії
22-річна модель Морая Вілсон з'явилася в костюмі фасону русалка від бренду Alin Le' Kal. У вбрання була вишивка камінням у вигляді зірок та декольте-серце.
Представниця Таїланду
27-річна Аннтонія Порсільд з'явилася на сцені в "голій" сукні з розсипом каміння та вишивкою від бренду Myriad Grand Monde. Сукня також мала розріз на спідниці до стегна.
Представниця Пуерто-Рико
Карла Гільфу одягла у фіналі фіолетову сукню з бісером та камінням, яку доповнювала пелерина, теж із вишивкою.
Представниця Колумбії
28-річна Каміла Авелла сяяла на сцені у сукні зі складним дизайном зі старзів, які просто неймовірно сяяли. Автором цього вбрання є John Leksell.
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