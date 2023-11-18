"Міс Всесвіт 2023": як українка Ангеліна Усанова презентувала національний костюм на конкурсі

У Центральній Америці вже стартував конкурс краси, і представниця України – 26-річна Ангеліна Усанова – показала на розкішному подіумі свій національний костюм.

Фінал "Міс Всесвіт" відбудеться у суботу, однак у четвер конкурсантки взяли участь у традиційному конкурсі костюмів, що є родзинкою шоу. Щороку ця частина заходу дає учасницям можливість показати свою країну та її культуру завдяки костюму.

Цього року національне вбрання учасниці від України отримало назву "Берегиня Мати", а його розробкою займалася команда МÜ production, яка багато років створює також концертні вбрання для співачки Олі Полякової.

Костюм виготовлений у вигляді кетсьюта з золотими вставками, який доповнює оздоблення із блакитних стрічок. На голові у дівчини золотий німб, а в руках немовля-янгол.

"Міс Україна Всесвіт" Ангеліна Усанова / Фото: Getty Images

Під час виготовлення костюма було використано 30-35 метрів шифонових та органзових тканин. Поверх тканини надрукований принт у вигляді хмаринок і блакитного неба. Деякі елементи костюма розроблялися і друкувалися на 3D принтері. На оздоблення костюму пішло приблизно 45 тисяч камінців. На виготовлення пішло 6 тижнів.

"Міс Україна Всесвіт" Ангеліна Усанова / Фото: Getty Images

Це вбрання символізує всіх матерів України, які намагаються захистити своїх дітей від російської агресії та ракет, якими країна-агресорка регулярно тероризує українські міста та села.

"Міс Україна Всесвіт" Ангеліна Усанова / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що раніше Ангеліна продемонтувала свій перший образ у півфіналі конкурсу — сукню-фенікс створену відомим нідерландським модельєром Ірисом ван Герпеном.

"Міс Україна Всесвіт" Ангеліна Усанова / Фото: Getty Images

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