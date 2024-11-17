"Міс Всесвіт-2024": переможницею конкурсу вперше стала представниця Данії

У Мехіко відбувся фінал "Міс Всесвіт-2024". Мексика вже втретє приймає конкурс.

Переможницею 73-го міжнародного конкурсу "Міс Всесвіт-2024" стала 21-річна представниця Данії – Вікторія К'єр Тейлвіг.

Вікторія К'єр Тейлвіг, "Міс Всесвіт-2024" / Фото: Associated Press

Дівчина працює у сфері торгівлі діамантами і є захисницею тварин, вона підтримує проєкти психічного здоров'я, а також є юристкою-початківицею.

Вікторія К'єр Тейлвіг, "Міс Всесвіт-2024" / Фото: Associated Press

Як перша переможниця конкурсу "Міс Всесвіт" з Данії та перша європейка за багато років, Вікторія використовувала свою платформу для висвітлення своїх проєктів, які вона любить.

Вікторія К'єр Тейлвіг, "Міс Всесвіт-2024" / Фото: Associated Press

У конкурсі вона обійшла Міс Нігерію та Міс Мексику. Це вперше, коли дівчина з Данії виграла конкурс "Міс Всесвіт".

Вікторія К'єр Тейлвіг, "Міс Всесвіт-2024" / Фото: Associated Press

Представниця України, одеситка Аліна Пономаренко, на жаль, не змогла потрапити до грандфіналу.

Вікторія К'єр Тейлвіг, "Міс Всесвіт-2024" / Фото: Associated Press

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