"Міс Всесвіт-2024": переможницею конкурсу вперше стала представниця Данії

У Мехіко відбувся фінал "Міс Всесвіт-2024". Мексика вже втретє приймає конкурс.
Переможницею 73-го міжнародного конкурсу "Міс Всесвіт-2024" стала 21-річна представниця Данії – Вікторія К'єр Тейлвіг.
Дівчина працює у сфері торгівлі діамантами і є захисницею тварин, вона підтримує проєкти психічного здоров'я, а також є юристкою-початківицею.
Як перша переможниця конкурсу "Міс Всесвіт" з Данії та перша європейка за багато років, Вікторія використовувала свою платформу для висвітлення своїх проєктів, які вона любить.
У конкурсі вона обійшла Міс Нігерію та Міс Мексику. Це вперше, коли дівчина з Данії виграла конкурс "Міс Всесвіт".
Представниця України, одеситка Аліна Пономаренко, на жаль, не змогла потрапити до грандфіналу.
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