"Міс Всесвіт-2024": як виступила на конкурсі краси українка Аліна Пономаренко

Українка гідно презентувала рідну країну на конкурсі, особливо приголомшив її вихід у костюмі.
У Мексиці стартував конкурс краси "Міс Всесвіт", на якому цього року Україну представляє 21-річна модель з Одеси Аліна Пономаренко. У день урочистого відкриття шоу дівчина продемонструвала на сцені три красиві та гламурні образи, які ми і пропонуємо розглянути.
Перший образ моделі – національний костюм, який отримав назву "Сила Землі". Він складався зі шкіряних елементів із імітацією металу, а також комбінезону з квітковими аплікаціями. На голові в українки була перука з довгою косою.
"Цю броню створено з незламності та відважності українських захисників та захисниць, стійкості рідних, які чекають на своїх синів, дочок, чоловіків, батьків з війни", — розповідала Аліна про своє вбрання.
Другий образ – вбрання у купальнику. На українці був ансамбль, що складався із суцільного купальника з вирізами та жовтої напівпрозорої накидки.
Третій образ Аліни — гламурна вечірня сукня з декольте та розрізом. Вбрання було створено брендом Sherri Hill.
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