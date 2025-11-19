"Міс Всесвіт-2025": як українка Софія Ткачук презентувала національний костюм на конкурсі

Софія Ткачук / © Getty Images

Реклама

Під час одного з етапів Міжнародного конкурсу краси відбувся також конкурс національних костюмів. Це одна з найвидовищніших частин шоу під час якої учасниці презентували на сцені розкішні образи. Вбрання мало розповісти світові про країну, з якої прибула на конкурс кожна дівчина, а також продемонструвати її культуру, звичаї та особливості.

Українка Софія Ткачук вийшла на сцену у костюмі «Голуб миру». Цей костюм для неї створив філіпінський модельєр і художник з костюмів Майкл Барассі. А авторкою ідеї костюму стала директорка конкурсу краси «Міс Україна Всесвіт» Анна Філімонова.

Софія Ткачук / Фото: instagram.com/sofiya_tkachukk

«Національний костюм України „Голуб миру“ народжений із нашої спільної реальності, де слово, що найчастіше звучить в Україні, — мир. Саме для українців це слово має особливе значення після більш ніж трьох років повномасштабного вторгнення», — розповіла Софія у себе в Instagram.

Реклама

Софія Ткачук / Фото: instagram.com/sofiya_tkachukk

«Цей костюм — заклик до всього світу: зупинити війну. Припинити агресію! Мир. Саме це слово стало змістом костюма. Він передає прагнення нації до світла, гідності та тиші й безпечного неба, яких ми так довго позбавлені», — додала дівчина.

Також Софія зазаначила, що представлений нею образ втілює силу, стриману жіночність і незламність України. Сакральний символ ангела чи голубки переосмислено в сучасній, чистій та футуристичній формі. Срібний колір символізує мир і світло. Перламутр — невинність, жіночність і новий початок, за який сьогодні бореться кожна українська родина.

Софія Ткачук / Фото: instagram.com/sofiya_tkachukk

«Україна тримає в руках глобус — символ крихкого світу, який вона захищає, навіть коли сама бореться за життя. Це нагадування про відповідальність, яку поділяють усі: мир — обов’язок кожного. На глобусі Україна позначена червоними квітками маку — символом пам’яті про полеглих, символом крові, пролитої за свободу, і нагадуванням про ціну, яку ми платимо за можливість жити в мирі. Ця позначка на глобусі — символ того, що Україна — місце, де світ щодня бачить справжню ціну миру», — підсумувала конкурсантка.

Софія Ткачук / Відео: instagram.com/sofiya_tkachukk