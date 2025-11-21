ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
278
Час на прочитання
1 хв

"Міс Всесвіт-2025": переможницею конкурсу стала представниця Мексики

У Таїланді завершився конкурс «Міс Всесвіт-2025», у якому взяли участь представниці 120 країн.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
"Міс Всесвіт-2025"

"Міс Всесвіт-2025" / © Associated Press

Переможницею 74-го міжнародного конкурсу «Міс Всесвіт-2025» стала 25-річна представниця Мексики — Фатіма Бош. Дівчина займається проєктами у сфері сталої моди, допомагає дітям з онкологічними захворюваннями та бере участь у проєктах з підтримки мігрантів і охорони природи.

Фатіма Бош / © Associated Press

Фатіма Бош / © Associated Press

На сцену у фіналі вона вийшла в розкішній червоній сукні з накидкою, повністю прикрашеній стразами та розшитій золотими візерунками.

Фатіма Бош / © Associated Press

Фатіма Бош / © Associated Press

Образ новоспеченої королеви краси доповнили розкішні прикраси та об’ємна зачіска.

Коронувала Фатіму минулорічна переможниця конкурсу Вікторія К’єр Тейлвіг з Данії, яка одягла мексиканці корону з перлами та камінням.

Фатіма Бош і Правінар Сінгх / © Associated Press

Фатіма Бош і Правінар Сінгх / © Associated Press

Фатіма принесла Мексиці четверту корону в історії конкурсу.

Фатіма Бош і Вікторія К’єр Тейлвіг / © Associated Press

Фатіма Бош і Вікторія К’єр Тейлвіг / © Associated Press

Цього року захід став одним з найобговорюваніших через низку скандалів навколо нього, а Фатіма стала улюбленицею публіки через свій вчинок під час церемонії вручення стрічок — вона сміливо відповіла тайському директору конкурсу, який публічно її вичитав і образив, назвавши тупою.

Фатіма Бош / © Associated Press

Фатіма Бош / © Associated Press

Фатіма Бош / © Associated Press

Фатіма Бош / © Associated Press

Українка Софія Ткачук, яка представляла нашу країну на конкурсі, до топ-5 не увійшла, але в першій п’ятірці опинилися такі країни:

  • 1-ша віцеміс — Правінар Сінгх (Таїланд);

  • 2-а віцеміс — Стефані Абасалі (Венесуела);

  • 3-тя віцеміс — Ахтіса Манало (Філіппіни);

  • 4-та віцеміс — Олівія Ясе (Кот-д’Івуар).

Дата публікації
Кількість переглядів
278
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie