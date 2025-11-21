- Дата публікації
"Міс Всесвіт-2025": переможницею конкурсу стала представниця Мексики
У Таїланді завершився конкурс «Міс Всесвіт-2025», у якому взяли участь представниці 120 країн.
Переможницею 74-го міжнародного конкурсу «Міс Всесвіт-2025» стала 25-річна представниця Мексики — Фатіма Бош. Дівчина займається проєктами у сфері сталої моди, допомагає дітям з онкологічними захворюваннями та бере участь у проєктах з підтримки мігрантів і охорони природи.
На сцену у фіналі вона вийшла в розкішній червоній сукні з накидкою, повністю прикрашеній стразами та розшитій золотими візерунками.
Образ новоспеченої королеви краси доповнили розкішні прикраси та об’ємна зачіска.
Коронувала Фатіму минулорічна переможниця конкурсу Вікторія К’єр Тейлвіг з Данії, яка одягла мексиканці корону з перлами та камінням.
Фатіма принесла Мексиці четверту корону в історії конкурсу.
Цього року захід став одним з найобговорюваніших через низку скандалів навколо нього, а Фатіма стала улюбленицею публіки через свій вчинок під час церемонії вручення стрічок — вона сміливо відповіла тайському директору конкурсу, який публічно її вичитав і образив, назвавши тупою.
Українка Софія Ткачук, яка представляла нашу країну на конкурсі, до топ-5 не увійшла, але в першій п’ятірці опинилися такі країни:
1-ша віцеміс — Правінар Сінгх (Таїланд);
2-а віцеміс — Стефані Абасалі (Венесуела);
3-тя віцеміс — Ахтіса Манало (Філіппіни);
4-та віцеміс — Олівія Ясе (Кот-д’Івуар).