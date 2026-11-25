Представниця України на конкурси краси «Міс Всесвіт-2026» Анна Ніконова

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На ювілейному 75-му міжнародному конкурсі краси «Міс Всесвіт», фінал якого відбувся 24 листопада у Пуерто-Рико, Україна продемонструвала найкращий результат за останні 12 років.

Анна Ніконова / фото: instagram.com/missukraine_universe

Представниця нашої країни, 22-річна киянка Анна Ніконова, змогла потрапити до тридцятки найсильніших учасниць.

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Представниця України Анна Ніконова увійшла до топ-30 на «Міс Всесвіт-2026»

Цьогоріч за головну корону змагалися 116 конкурсанток із різних країн світу.

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Представниця України Анна Ніконова на сцені під час фіналу конкурсу «Міс Всесвіт» / © Getty Images

Анна Ніконова продемонструвала на сцені конкурсу гламурну сукню від українського брунду GASANOVA, а також вийшла у міні та фіолетовому купальнику.

Представниця України Анна Ніконова на сцені під час фіналу конкурсу «Міс Всесвіт» / © Getty Images

Одним із найбільш обговорюваних моментів виступу Ніконової став її вихід у національному костюмі під назвою «Золота пектораль». Образ поєднав елементи української історичної спадщини та сучасного дизайнерського бачення. Над створенням костюма понад три місяці працював дизайнер Василь Католик разом із командою Katolic Atelier.

Ідею вбрання автори запозичили з історичної пам’ятки — золотої скіфської пекторалі, знайденої у кургані Товста Могила. Для самої Анни цей образ мав особливу цінність і через сімейну історію. Її бабуся, Олена Волковинська, свого часу працювала старшою науковою співробітницею у фонді Музею історичних коштовностей України, саме там сьогодні зберігається оригінал знаменитої прикраси.

Востаннє настільки високого результату наша країна досягала 2014 року, тоді Діана Гаркуша посіла друге місце серед віцеміс конкурсу. Також історичним моментом стала участь українки Олесі Стефанко, яка здобула 2011 року титул першої віцеміс.

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Головну перемогу цьогоріч виборола 27-річна Дженніфер Баррето з Пуерто-Рико. Вона стала першою матір’ю за 75-річну історію конкурсу, якій вдалося здобути титул «Міс Всесвіт». Це стало можливим після скасування організаторами обмежень щодо участі заміжніх жінок і матерів.

«Міс Всесвіт-2026» Дженніфер Баррето / © Getty Images

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