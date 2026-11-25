Учасниці конкурсу краси "Міс Всесвіт-2026", які увійшли в топ-5 / © Getty Images

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Ювілейний 75-й конкурс «Міс Всесвіт» відбувся в Пуерто-Рико. Під час церемонії чинна володарка титулу «Міс Всесвіт-2025», представниця Мексики Фатіма Бош, передала корону своїй наступниці — Дженніфер Баррето з Пуерто-Рико.

Для Пуерто-Рико це вже шоста перемога на конкурсі «Міс Всесвіт». Водночас цьогорічний результат є історичним і для самого конкурсу, адже Баррето стала першою матір’ю, яка здобула перемогу. Та окрім Дженніфер у топ-5 увійшли представниці чотирьох інших країн і ми пропонуємо дізнатися хто вони і які сукні презентували на сцені.

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Переможниця

Дженніфер Баррето з Пуерто-Рико

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Дженніфер Баррето / © Associated Press

Перша віцеміс

Мелісса Нуньєс з Домініканської республіканки

Мелісса Нуньєс / © Associated Press

Друга віцеміс

Клара Вегас з Венесуели

Клара Вегас / © Associated Press

Третя віцеміс

Беа Міллан-Віндорскі з Філіппін

Беа Міллан-Віндорскі / © Associated Press

Четверта віцеміс

Джорджія Ваддінгтон з Нової Зеландії

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Джорджія Ваддінгтон / © Associated Press

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