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"Міс Всесвіт-2026": хто увійшов до топ-5 популярного міжнародного конкурсу краси
Традиційно перед тим як назвати переможницю, журі оголосило імена п’яти найкращих.
Ювілейний 75-й конкурс «Міс Всесвіт» відбувся в Пуерто-Рико. Під час церемонії чинна володарка титулу «Міс Всесвіт-2025», представниця Мексики Фатіма Бош, передала корону своїй наступниці — Дженніфер Баррето з Пуерто-Рико.
Для Пуерто-Рико це вже шоста перемога на конкурсі «Міс Всесвіт». Водночас цьогорічний результат є історичним і для самого конкурсу, адже Баррето стала першою матір’ю, яка здобула перемогу. Та окрім Дженніфер у топ-5 увійшли представниці чотирьох інших країн і ми пропонуємо дізнатися хто вони і які сукні презентували на сцені.
Переможниця
Дженніфер Баррето з Пуерто-Рико
Перша віцеміс
Мелісса Нуньєс з Домініканської республіканки
Друга віцеміс
Клара Вегас з Венесуели
Третя віцеміс
Беа Міллан-Віндорскі з Філіппін
Четверта віцеміс
Джорджія Ваддінгтон з Нової Зеландії