Нова корона "Міс Всесвіт" / © Getty Images

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Організація «Міс Всесвіт» офіційно представила нову корону під назвою «Сяйво вічної спадщини» (The Radiance of an Eternal Legacy), яку вручать переможниці конкурсу «Міс Всесвіт-2026». Коштовну прикрасу спеціально створили на честь 75-річчя конкурсу.

Корону розробив відомий ювелірний дизайнер Джордж Віттель у співпраці з Maison d’OR — ексклюзивним паризьким ювелірним домом. Виріб виготовлений із білого золота 18 каратів і прикрашений 3150 діамантами круглого огранювання.

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© Getty Images

Дизайн корони вшановує жінок, які творили історію «Міс Всесвіт», і водночас відображає розвиток конкурсу протягом останніх семи з половиною десятиліть. Серед найвиразніших елементів корони — три великі діаманти, що символізують минуле, сьогодення та майбутнє «Міс Всесвіт»:

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діамант ліворуч присвячений жінкам, які долали перешкоди, прокладали шлях для інших і допомагали формувати спадщину конкурсу протягом останніх 75 років.

діамант праворуч уособлює жінок, які й сьогодні надихають інших і роблять вагомий внесок у життя своїх громад.

центральний камінь — найбільший діамант корони — символізує майбутнє та покоління жінок, які продовжуватимуть традиції «Міс Всесвіт». Розташований безпосередньо під фірмовою зіркою організації, він уособлює зв’язок між багатою історією конкурсу та його новою епохою.

© Getty Images

«Ця корона — данина нашій історії, але, що ще важливіше, вона вшановує жінок, які носили титул „Міс Всесвіт“, їхні історії, вплив на світ і майбутні покоління, які продовжать цю спадщину», — заявив Рональд Дей, генеральний директор Організації «Міс Всесвіт». «Ми хотіли відзначити ювілей особливим виробом, який вшановує як нашу спадщину, так і нову епоху „Міс Всесвіт“».

Корону «Сяйво вічної спадщини» вручать новій переможниці «Міс Всесвіт» під час грандіозного фіналу у вівторок, 24 листопада, що відбудеться в Пуерто-Рико. Цьогорічний ювілейний, діамантовий конкурс об’єднав понад 100 учасниць із різних куточків світу. Україну на ньому представляє 22-річна Анна Ніконова з Києва.

Анна Ніконова

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