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"Міс Всесвіт-2026" отримає нову корону з 3150 діамантами: який вигляд має прикраса
Ювілейний конкурс обіцяє стати особливим не лише для його організаторів, а й для учасниць з усього світу, адже тепер переможниці випаде честь одягти першою нову коштовність.
Організація «Міс Всесвіт» офіційно представила нову корону під назвою «Сяйво вічної спадщини» (The Radiance of an Eternal Legacy), яку вручать переможниці конкурсу «Міс Всесвіт-2026». Коштовну прикрасу спеціально створили на честь 75-річчя конкурсу.
Корону розробив відомий ювелірний дизайнер Джордж Віттель у співпраці з Maison d’OR — ексклюзивним паризьким ювелірним домом. Виріб виготовлений із білого золота 18 каратів і прикрашений 3150 діамантами круглого огранювання.
Дизайн корони вшановує жінок, які творили історію «Міс Всесвіт», і водночас відображає розвиток конкурсу протягом останніх семи з половиною десятиліть. Серед найвиразніших елементів корони — три великі діаманти, що символізують минуле, сьогодення та майбутнє «Міс Всесвіт»:
діамант ліворуч присвячений жінкам, які долали перешкоди, прокладали шлях для інших і допомагали формувати спадщину конкурсу протягом останніх 75 років.
діамант праворуч уособлює жінок, які й сьогодні надихають інших і роблять вагомий внесок у життя своїх громад.
центральний камінь — найбільший діамант корони — символізує майбутнє та покоління жінок, які продовжуватимуть традиції «Міс Всесвіт». Розташований безпосередньо під фірмовою зіркою організації, він уособлює зв’язок між багатою історією конкурсу та його новою епохою.
«Ця корона — данина нашій історії, але, що ще важливіше, вона вшановує жінок, які носили титул „Міс Всесвіт“, їхні історії, вплив на світ і майбутні покоління, які продовжать цю спадщину», — заявив Рональд Дей, генеральний директор Організації «Міс Всесвіт». «Ми хотіли відзначити ювілей особливим виробом, який вшановує як нашу спадщину, так і нову епоху „Міс Всесвіт“».
Корону «Сяйво вічної спадщини» вручать новій переможниці «Міс Всесвіт» під час грандіозного фіналу у вівторок, 24 листопада, що відбудеться в Пуерто-Рико. Цьогорічний ювілейний, діамантовий конкурс об’єднав понад 100 учасниць із різних куточків світу. Україну на ньому представляє 22-річна Анна Ніконова з Києва.