«Міс Всесвіт-2026» Дженніфер Баррето / © Associated Press

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Дженніфер Баррето визнали переможницею 75 щорічного конкурсу «Міс Всесвіт», який відбувся у вівторок ввечері в місті Сан-Хуан, що в Пуерто-Рико. Перемога дівчини викликала неабияке захоплення місцевої публіки.

Фатіма Бош коронує нову переможницю конкурсу краси «Міс Всесвіт» Дженніфер Баррето / © Associated Press

Унікальну корону з діамантами їй передала торішня скандальна переможниця Фатіма Бош. Баррето увійшла в історію конкурсу як перша мати та заміжня жінка, яка здобула цю корону. До 2023-го жінки, які перебували у шлюбі або мали дітей, не могли брати участь у «Міс Всесвіт».

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«Міс Всесвіт-2026» Дженніфер Баррето / © Getty Images

«Міс Всесвіт-2026» Дженніфер Баррето / © Associated Press

У конкурсі Дженніфер Баррето змагалася зі 115 жінками з усього світу. Він розпочався минулого тижня з закритої співбесіди та конкурсу національних костюмів. У неділю учасниці взяли участь у попередньому конкурсі, під час якого демонстрували вечірні сукні й купальники.

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Конкурс у вівторок увечері розпочався з відбіркового етапу, під час якого враховували оцінки журі за результатами різних попередніх випробувань. Тридцять учасниць, які залишилися, взяли участь у дефіле в купальниках на сцені, після чого 12 із них пройшли до наступного етапу — показу вечірніх суконь. П’ятеро фіналісток, які залишилися, відповідали на запитання суддів про актуальність конкурсу «Міс Всесвіт» та про те, чого світ потребує від своїх лідерів.

«Міс Всесвіт-2026» Дженніфер Баррето / © Associated Press

Порівняно з торішнім конкурсом, «Міс Всесвіт-2026» минув відносно спокійно. Попереднє шоу супроводжувалося гучною сваркою, яка стала вірусною в Мережі, виходом суддів зі складу журі та звинуваченнями у фальсифікації результатів.

Першою віцеміс стала представниця Домініканської Республіки, а другою — представниця Венесуели. Україну на конкурсі представляла 22-річна Анна Ніконова з Києва, яка увійшла до топ-30.

Представниця України Анна Ніконова увійшла до топ-30 на «Міс Всесвіт-2026»

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