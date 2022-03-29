"Міс Всесвіт" Ганна Неплях виголосила промову на підтримку України на конкурсі краси в Бельгії

Зал після слів дівчини плескав стоячи.

Українська модель Ганна Неплях, яка брала минулого року участь у конкурсі краси "Міс Всесвіт", перебуває зараз у Європі, де продовжує працювати. 27-річна дівчина стала суддею конкурсу "Міс Бельгія", де виголосила промову на підтримку України.

Усі кошти, зібрані на цьому заході, було передано на допомогу Україні. За словами Ганни, вдалося зібрати 25 мільйонів євро.

"У мене до всіх питання: чому? Чому мир на землі повинен залежати від однієї людини, особливо коли ця людина терорист і кров мільйонів на його руках. Зараз у моїй незалежній прекрасній країні йде справжня війна і гинуть не тільки солдати, а й мирні жителі, в тому числі жінки та маленькі діти. Чи можете ви уявити таке майбутнє для своїх дітей? Ми теж не могли уявити. Я і 48 мільйонів українців просимо НАТО закрити небо над Україною і нагадати, що українці щогодини гинуть, щоб захистити ліберальну демократію в Європі. Будь ласка, припиніть війну в Україні, бо завтра війна може прийти до вас", - заявила Неплях.

Нагадаємо, що раніше Ганна ходила на мітинг проти війни в Україні, який відбувався у Франції.

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