Мішель Пфайффер та Ель Феннінг разом прийшли на захід одягнені в одній кольоровій гамі

Мішель Пфайффер та Ель Феннінг / © Getty Images

Мішель Пфайффер та Ель Феннінг відвідали захід Apple TV в Санта-Моніці, щоб прорекламувати новий серіал «У Марго проблеми з грошима», у якому вони обидві знялися.

Акторки вийшли на публіку у монохромних образах обравши однакову палітру пастельних кольорів. Пфайффер одягла класичну сорочку з вільними штанами, а також доповнила цей образ замшевим ременем та чоботами. А ось Ель одягла вбрання від Vivienne Westwood — топ та лляні штани, які поєднала зі сріблястими туфлями Christian Louboutin і легендарним золотим браслетом Love від Cartier.

Новий серіал, прем’єра якого запланована на квітень, є екранізацією роману Руфі Торп. У ньому розповідається про бурхливу долю Марго Міллет, яка після роману зі своїм викладачем англійської мови в коледжі завагітніла. Головна героїня, яку грає Ель Феннінг, вирішує забезпечити себе за допомогою OnlyFans. Пфайффер у серіалі грає її матір, однак також у шоу з’явиться Ніколь Кідман.

Нещодавно акторка Мішель Пфайффер також прийшла на Тиждень високої моди у Парижі і відвідала показ колекції от-кутюр сезону весна-літо 2026 Модного дому Giorgio Armani Privé.