Мішель Пфайффер та Ель Феннінг разом прийшли на захід одягнені в одній кольоровій гамі

Схоже, що їхня спільна поява на «червоній» доріжці візуально підтвердила хімію, яку ми незабаром побачимо на малому екрані.

Мішель Пфайффер та Ель Феннінг

Мішель Пфайффер та Ель Феннінг / © Getty Images

Мішель Пфайффер та Ель Феннінг відвідали захід Apple TV в Санта-Моніці, щоб прорекламувати новий серіал «У Марго проблеми з грошима», у якому вони обидві знялися.

Акторки вийшли на публіку у монохромних образах обравши однакову палітру пастельних кольорів. Пфайффер одягла класичну сорочку з вільними штанами, а також доповнила цей образ замшевим ременем та чоботами. А ось Ель одягла вбрання від Vivienne Westwood — топ та лляні штани, які поєднала зі сріблястими туфлями Christian Louboutin і легендарним золотим браслетом Love від Cartier.

Мішель Пфайффер та Ель Феннінг / © Getty Images

Мішель Пфайффер та Ель Феннінг / © Getty Images

Новий серіал, прем’єра якого запланована на квітень, є екранізацією роману Руфі Торп. У ньому розповідається про бурхливу долю Марго Міллет, яка після роману зі своїм викладачем англійської мови в коледжі завагітніла. Головна героїня, яку грає Ель Феннінг, вирішує забезпечити себе за допомогою OnlyFans. Пфайффер у серіалі грає її матір, однак також у шоу з’явиться Ніколь Кідман.

Нещодавно акторка Мішель Пфайффер також прийшла на Тиждень високої моди у Парижі і відвідала показ колекції от-кутюр сезону весна-літо 2026 Модного дому Giorgio Armani Privé.

