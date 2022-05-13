Мішель Вільямс у вбранні від українського бренду повідомила про третю вагітність

Все частіше зірки одягають вбрання від українських дизайнерів, але те, що акторка фільму "Веном" одягла український бренд для цього знімання, є особливо цінним.

41-річна американська акторка Мішель Вільямс повідомила радісну новину - вони з чоловіком, 44-річним режисером Томасом Кейлом, чекають на другу спільну дитину. Для Вільямс це буде вже третя дитина, і вона неймовірно радіє, що їй знову випав шанс стати матір'ю.

Зірка розповіла про поповнення у сім'ї, з'явившись на обкладинці видання Variety. Позувала вона у ніжній сукні білого кольору від українського бренду Sleeper. Вартість вбрання, як у акторки, - 290 доларів (8555 гривень).

Сукня Мішель Вільямс

"Це неймовірно радісно. З роками ти запитуєш, чи зможеш знову народити. Приємно усвідомлювати, що те, чого ви хочете найбільше у світі, є можливим ще раз. Це успіх для мене та моєї родини", – розповіла акторка.

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