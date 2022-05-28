Мішель Вільямс у сукні Chanel продемонструвал вагітний живіт на червоній доріжці у Каннах

41-річна акторка чекає на свою третю дитину.
Мішель Вільямс відвідала прем'єру фільма "Поява", який відбувся на Каннському кінофестивалі.
На червоній доріжці вагітна акторка з'явилася у вільній сукні на бретельках із весняної колекції Chanel 2022 Couture.
Вбрання мало елегантну мереживну вишивку і паєтки. Воно добре підкреслило уже достатьо великий живіт Вільямс.
Взута зірка була у чорно-білі балетки.
Аутфіт Мішель доповнила акуратною зачіскою, ніжним макіяжем і кольє із діамантами.
А на фотокалі стрічки Вільямс постала у чорних широких штанях і вкороченому топі, який трішки оголював її живіт.
Мішель у фільмі "Поява" зіграла скульпторку. У неї має відбутися виставка, яка змінить її кар'єру. Поки мисткиня чекає на натхнення, у її особистому житті трапляються абсурдні речі.
Нагадаємо, Вільямс повідомила про свою вагітність виданню Variety. Вона прикрасила обкладинку журналу у ніжній сукні білого кольору від українського бренду Sleeper.
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