Мішель Вільямс у сукні Chanel продемонструвал вагітний живіт на червоній доріжці у Каннах

Мішель Вільямс у сукні Chanel продемонструвал вагітний живіт на червоній доріжці у Каннах

41-річна акторка чекає на свою третю дитину.

Мішель Вільямс відвідала прем'єру фільма "Поява", який відбувся на Каннському кінофестивалі.

На червоній доріжці вагітна акторка з'явилася у вільній сукні на бретельках із весняної колекції Chanel 2022 Couture.

Мішель Вільямс / Фото: Associated Press

Вбрання мало елегантну мереживну вишивку і паєтки. Воно добре підкреслило уже достатьо великий живіт Вільямс.

Взута зірка була у чорно-білі балетки.

Мішель Вільямс / Фото: Associated Press

Мішель Вільямс / Фото: Associated Press

Аутфіт Мішель доповнила акуратною зачіскою, ніжним макіяжем і кольє із діамантами.

Мішель Вільямс / Фото: Associated Press

А на фотокалі стрічки Вільямс постала у чорних широких штанях і вкороченому топі, який трішки оголював її живіт.

Мішель Вільямс / Фото: Associated Press

Мішель Вільямс / Фото: Associated Press

Мішель у фільмі "Поява" зіграла скульпторку. У неї має відбутися виставка, яка змінить її кар'єру. Поки мисткиня чекає на натхнення, у її особистому житті трапляються абсурдні речі.

Нагадаємо, Вільямс повідомила про свою вагітність виданню Variety. Вона прикрасила обкладинку журналу у ніжній сукні білого кольору від українського бренду Sleeper.

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