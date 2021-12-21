"Місіс клаус": Кендіс Свейнпоул запостила пікантне фото у червоному бікіні

33-річна південноафриканська модель Кендіс Свейнпоул зацікавила підписників пікантним знімком.

Модель запостила фото, на якому позує лежачи у червоному бікіні з численними зав'язками, червоною бейсболкою та червоним манікюром. Обличчя Свейнпоул на фото не видно, а у підписі вона лаконічно написала:

"Місіс клаус", — додавши до підпису серце.

Кендіс Свейнпоул часто любить публікувати різні пікантні знімки у своєму Instagram. Найчастіше підписники можуть бачити її фото у купальниках, адже модель рекламує новинки зі своєї колекції Tropic of C.

А іноді постить і фотографії топлес. Словом, зовсім не соромиться бути відвертою з шанувальниками.

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