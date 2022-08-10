Мистецтво кохання під час війни: Даша Астаф'єва у сукні з пікантним декольте поділилася корисними порадами

Даша Астаф'єва опублікувала в Instagram відео, у якому у гумористичній формі дала поради щодо мистецтва кохання під час війни.

"Привіт, котики! Війна війною та про здоров'я забувати не слід – ні про фізичне, ні про ментальне. Особливо, якщо є те, що покращує і те, і інше - секс. Війна вносить свої корективи щодо комфорту. Але, як відомо, не зможеш змінити ситуацію – зміни до неї ставлення", - говорить Даша і далі по пунктах ділиться порадами про заняття сексом у воєнний час.

"Make Sex Not War! Для українців ці слова останні пів року набувають особливого змісту. Я завжди казала, що СЕКС і ГУМОР врятують світ, а сьогодні ми щодня доводимо це! Україна - це диво. Українці тим паче! Тож не гайте часу! Слава Україні", - написала артистка.

На відео Астаф'єва постала у сексуальному образі: у чорній сукні на тонких бретельках і зі звабливим декольте. Волосся вона зібрала у зачіску "кінський хвіст", зробила макіяж із акцентом на червоній помаді, прикрасила шию кулоном у вигляді голови пса на золотому ланцюжку, а вуха – лаконічними сережками.

Наприкінці відео Даша сказала: "Кохайтеся, бо ми того варті".

Нагадаємо, Астаф'єва продемонструвала романтичний образ у блакитній сукні з мереживом.

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