Місяць після пластичної операції: експорноакторка із "Холостяка" у білизні похизувалася новими сідницями

Адель Асанті вирішила збільшити свою п'яту точку.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" — колишня порноакторка Анастасія Распутіна (псевдонім — Адель Асанті) скористалася послугами пластичних хірургів. Дівчина зробила глютеопластику – збільшила сідниці.

В Instagram Настя похизувалася своєю новою п'ятою точкою через місяць після операції.

На знімках Асанті постала у червоному комплекті білизни зі стразами.

Експорноакторка продемонструвала сексуальні сідниці і великим планом.

Настя також показала, який мала вигляд її п'ята точка до операції.

Фото: Instagram Адель Асанті

Фото: Instagram Адель Асанті

Нагадаємо, раніше Адель зробила ліпосакцію боків і ліпомоделювання сідниць та продемонструвала результати операції.

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