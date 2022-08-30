Місяць після пластичної операції: експорноакторка із "Холостяка" у білизні похизувалася новими сідницями

Адель Асанті вирішила збільшити свою п'яту точку.
Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" — колишня порноакторка Анастасія Распутіна (псевдонім — Адель Асанті) скористалася послугами пластичних хірургів. Дівчина зробила глютеопластику – збільшила сідниці.
В Instagram Настя похизувалася своєю новою п'ятою точкою через місяць після операції.
На знімках Асанті постала у червоному комплекті білизни зі стразами.
Експорноакторка продемонструвала сексуальні сідниці і великим планом.
Настя також показала, який мала вигляд її п'ята точка до операції.
Нагадаємо, раніше Адель зробила ліпосакцію боків і ліпомоделювання сідниць та продемонструвала результати операції.
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