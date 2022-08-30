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Місяць після пластичної операції: експорноакторка із "Холостяка" у білизні похизувалася новими сідницями

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Місяць після пластичної операції: експорноакторка із "Холостяка" у білизні похизувалася новими сідницями

Адель Асанті вирішила збільшити свою п'яту точку.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" — колишня порноакторка Анастасія Распутіна (псевдонім — Адель Асанті) скористалася послугами пластичних хірургів. Дівчина зробила глютеопластику – збільшила сідниці.

В Instagram Настя похизувалася своєю новою п'ятою точкою через місяць після операції.

На знімках Асанті постала у червоному комплекті білизни зі стразами.

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Експорноакторка продемонструвала сексуальні сідниці і великим планом.

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Настя також показала, який мала вигляд її п'ята точка до операції.

© Instagram Адель Асанті
Фото: Instagram Адель Асанті
© Instagram Адель Асанті
Фото: Instagram Адель Асанті

Нагадаємо, раніше Адель зробила ліпосакцію боків і ліпомоделювання сідниць та продемонструвала результати операції

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